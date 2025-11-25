¿Cómo puedo acceder a una de las 421 plazas de aparcamiento que Oviedo sacará a subasta? Así son las condiciones del Ayuntamiento

Paso decisivo hacia la esperada venta de las plazas del aparcamiento subterráneo Ferreros II, en Ciudad Naranco. El primer teniente de alcalde, Mario Arias, acaba de firmar una providencia que confirma que la enajenación de las 421 plazas de titularidad municipal hará mediante subasta individualizada, con precio desde los 6.900 euros.

La resolución recuerda que el expediente arrancó en mayo, con la previsión inicial de tramitar la venta «conjunta». Sin embargo, el equipo de Gobierno —explica Arias— siempre contempló la alternativa de una venta individual, más ajustada a las necesidades de los residentes, aunque supeditada a la existencia de un interés ciudadano suficiente. Esa confirmación llegó tras la consulta pública abierta entre el 1 y el 30 de septiembre.

El informe emitido el 3 de octubre por Participación registró 678 personas interesadas, de las que 569 eran vecinos del barrio. El resto procedían de otros puntos de Oviedo, además de ocho personas de fuera del concejo y una de otra comunidad autónoma. Los datos despejaron cualquier duda:la venta individualizada se convertía en la fórmula más adecuada.

Cada interesado solo podrá adquirir una plaza, aunque se establece un máximo de dos por vivienda cuando concurran varios empadronados en la misma dirección. También se limitará la participación a quienes estén empadronados en el barrio o tengan en él su centro de trabajo. El objetivo, subraya Arias, es claro: «Demostramos que el objetivo real siempre fue poner a disposición de los vecinos esas plazas de aparcamiento».

Las plazas se organizarán en dos lotes: 412 convencionales y 9 adaptadas. El precio será el único criterio de adjudicación, mediante ofertas al alza sobre el tipo de licitación. Los adjudicatarios elegirán plaza por orden de mejor puja, resolviéndose los empates en un sorteo público. Será necesaria una garantía provisional de 190 euros, y la licitación se realizará exclusivamente por vía electrónica. La Oficina de la Vivienda asesorará a quienes la necesiten.

Arias garantiza «transparencia» y el compromiso de Alfredo Canteli con Ciudad Naranco. Las plazas adaptadas tendrán precios de salida mayores, de entre 10.000 y 11.000 euros. «A partir de la tasación, cada uno hace su oferta», resume el edil, convencido de dar así respuesta a una «demanda histórica».