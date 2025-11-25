La Asociación Belenista de Oviedo prepara un belén "completamente renovado" con más de trescientas piezas en la Plaza de Trascorrales

Los miembros de la Asociación Belenista de Oviedo trabajan sin descanso para llegar a tiempo a la inauguración de su exposición navideña en la Plaza Trascorrales. El gran atractivo de esta edición es un belén, completamente renovado, de 45 metros cuadrados con más de trescientas figuras. «Empezamos con el montaje el viernes pasado, nos trajeron todas las piezas y los elementos que necesitamos para montar todo esto. Teniendo en cuenta que abrimos el sábado, esperamos tenerlo terminado el viernes por la tarde. Otros años nos llevaba diez días el montaje, pero creo que vamos a hacer récord», explicó Pablo Mortera, tesorero de la entidad encargada.

«Una vez que ya tienes colocadas las casas y decidido el recorrido, comienzas a rellenar desde el centro hacia los bordes. Todo se construye, con bornizo y corcho, y luego se añade arena y grijo para ir formando los caminos. Así se va creando una estructura con calles y distintos rincones. En definitiva, es un Belén que requiere tiempo para poder apreciarlo en detalle», explicó Mortera.

Acompañarán a la obra central, otro belén más pequeño, 35 metros cuadrados, dedicado al mar; una exposición especial de libros navideños con troquelados y un elemento sorpresa del que la organización no quiere revelar nada, solo se sabe que tiene 16 metros cuadrados de extensión. Aseguran que será «muy especial» y creen que «nadie» se espera lo que llevan tiempo preparando para estas fechas.

El año pasado la afluencia se situó en torno a los setenta mil visitantes y se confía en alcanzar, al menos, una cifra similar. El récord histórico fue de noventa y dos mil personas antes de la pandemia. Aunque la entrada es totalmente gratuita, el Ayuntamiento dispone de un sistema propio para contabilizar a quienes acuden.

La Asociación Belenista también ayuda en el montaje de adornos navideños en varios puntos de la ciudad, como la plaza de la Catedral. «De esta Navidad espero lo mismo que de todas. Nuestro objetivo es que la gente disfrute al máximo e intentamos contribuir enriqueciendo la propuesta del Ayuntamiento para estas fechas», concluyó Mortera, explicando las pretensiones del grupo.