Otro ataque de lobo en la zona rural de Oviedo: cuatro ejemplares dejan una oveja muerta y dos heridas en Brañes

Los lobos han vuelto a atacar en la zona rural de Oviedo. Cuatro ejemplares acabaron con la vida de una oveja y dejaron heridas a otras dos en Brañes, un pequeño pueblo a 10 kilómetros de la capital del Principado. "Me despertaron los perros a las tres y media de la madrugada", dijo Jorge Fernández, propietario de los animales atacados y vecino de este pueblo del municipio ovetense.

Cuando escuchó los ladridos, no pensó en ningún momento en que podía ser un ataque de lobos. De hecho, lo primero que se le vino a la cabeza fue su maquinaria, porque le habían comentado que durante este mes se habían denunciado varios robos de piezas y gasolina en localidades cercanas. Para su sorpresa, se encontró con cuatro lobos al lado de su casa que estaban atacando a sus cinco ovejas. "Acabaron escapando, pero los perros no se atrevían a acercarse porque eran muchos", confesó.

Muy cerca de la parcela en la que atacaron a las ovejas, tenía varias reses con terneros, pero, afortunadamente, no sufrieron daños. "Había escuchado a varios vecinos que los ataques en esta zona empezaron en el Puente de Todos los Santos. Cuando llamé al veterinario para que se acercase a hacer las curas a las dos ovejas que quedaron heridas, me dijo que, esa misma noche, hubo otro ataque muy cerca de aquí", explicó Fernández.

De momento, Jorge sigue teniendo a todos sus animales en fincas muy cerca de su casa por miedo a que se repita otro ataque. Asegura que las autoridades les dicen que "hay que convivir con ello", pero repite constantemente que eso "no es una solución". Invita a que los responsables de controlar esta situación amplíen los cotos de caza para que se pueda regular la cantidad de lobos que merodean las zonas residenciales de la zona rural ovetense.

Los responsables que tiene el Principado para verificar el ataque ya pasaron por su casa y le tasaron los daños ocasionados. "No tengo claro cuál es la solución a este problema. Muchos vecinos se están planteando traer mastines, porque son los mejores para hacer frente a estos depredadores, pero supone una serie de costes considerables. Lo que está claro, es que, si no se toman medidas, el año que viene estamos rodeados de lobos", aseguró Fernández.