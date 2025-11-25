La Cocina Económica de Oviedo empezará a dar desayunos los domingos y los festivos en enero de 2026: "Había que hacerlo"

La Cocina Económica de las Hermanas de la Caridad de Oviedo da un paso al frente y asume un nuevo reto para el 2026. La entidad solidaria empezará a dar desayunos a sus usuarios los domingos y los festivos; empiezan el 1 de enero. El objetivo es complementar la labor de las Siervas de Jesús de la calle Uría, que se encargan de la primera comida del día de lunes a sábado. "Era una tarea pendiente y alguien tenía que encargarse de hacerlo. Tenemos las instalaciones y la logística necesarias, solo hay que madrugar un poco más", dijo Mar Prieto, presidenta de la entidad.

En la capital del Principado, todas estas asociaciones solidarias trabajan "en red", el único "pero" que quedaba por cubrir era este, es un paso más para alcanzar la "excelencia" en su labor. De hecho, la intención inicial de la Cocina Económica de Oviedo era empezar en el mes de diciembre, pero, con toda la organización que conllevan las fiestas navideñas, decidieron aplazarlo hasta el primer día del año. "El 1 de enero empezamos con las pilas a tope. Vamos a probar, seguro que tiene una gran acogida, todo el mundo tiene derecho a desayunar un plato caliente", apuntó Prieto.

La idea es que, al igual que pasa con el resto de comidas que dan, el desayuno sea lo más equilibrado y saludable posible. Intentarán evitar, en la medida de lo posible, la bollería y apostarán por otro tipo de alimentos más nutritivos. No obstante, recuerdan que la despensa de esta entidad depende de las donaciones y señalan que "la semana que nos traigan bollicaos, pues tocará desayunar algún bollicao".

"Sabemos que tendremos que seguir ajustando nuestro presupuesto para funcionar, pero eso es lo que menos nos preocupa ahora mismo. Tenemos claro que alguien tenía que dar el paso de hacer esto y todo el mundo necesita desayunar, aunque sea domingo o festivo", explicó Prieto, muy contenta por poder poner en marcha esta iniciativa.

Un aumento "a lo zorro"

La Cocina Económica de las Hermanas de la Caridad de Oviedo experimentó un aumento del 7% en el número de usuarios y un 12% en la cantidad de familias que recogen su cesta de la compra todas las semanas. "Siempre digo que experimentamos un aumento a lo zorro, no es muy palpable en el día a día, porque de una semana para otra puede haber una variación de una o dos personas. Sin embargo, al cabo de un año, los datos reflejan un 7% más", concluyó la presidenta.