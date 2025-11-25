El colegio Los Robles visita el cuartel de Buenavista
Un grupo de alumnos del colegio llanerense Los Robles visitó este lunes el cuartel de la Policía Nacional en Buenavista, donde pudieron ver en acción a los perros policía "Nuei", "Liri" y "Tuka", además de a los servicios de subsuelo y drones, entre otros. En la imagen, los alumnos posan con varios agentes y profesores.
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Oviedo