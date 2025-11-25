Excarcelado un hombre que sufrió un accidente en Ventanielles (Oviedo): sufrió heridas en la cabeza
Los bomberos sacaron al herido por la parte trasera del vehículo para que fuese atendido por los servicios sanitarios
Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) excarcelaron a primera hora de este martes a un conductor que sufrió un accidente en la calle Río Narcea, en Ventanielles. Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la mañana y fue el 112 quien puso en conocimiento de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por el concejal José Ramón Prado, que había una persona atrapada en su vehículo.
De inmediato, se trasladaron al lugar de los hechos y se encontraron al ocupante consciente y presentaba una herida en la cabeza. Los bomberos, en colaboración con los servicios sanitarios, le colocaron un collarín y lo extrajeron por la parte trasera del vehículo con la ayuda de un tablero largo. Ya fuera del coche, el personal médico se hizo cargo del herido al que le realizaron diferentes pruebas para conocer el alcance de las heridas sufridas en la cabeza.
Durante la intervención, fue necesario realizar cortes en la circulación para facilitar la labor de los efectivos. El tráfico fue regulado por los agentes de la Policía Local y desde la concejalía se recomienda circular con precaución durante los días con abundantes precipitaciones como ocurrió tanto el lunes como el martes.Este accidente se produjo dos días después de que quemar una casa okupada muy cerca de Ventanielles, en la calle Tenderina Baja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett