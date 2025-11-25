Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Excarcelado un hombre que sufrió un accidente en Ventanielles (Oviedo): sufrió heridas en la cabeza

Los bomberos sacaron al herido por la parte trasera del vehículo para que fuese atendido por los servicios sanitarios

El coche accidentado junto a los tres camiones de bomberos desplazados.

El coche accidentado junto a los tres camiones de bomberos desplazados. / Bomberos Oviedo

Rosalía Agudín

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) excarcelaron a primera hora de este martes a un conductor que sufrió un accidente en la calle Río Narcea, en Ventanielles. Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la mañana y fue el 112 quien puso en conocimiento de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por el concejal José Ramón Prado, que había una persona atrapada en su vehículo.

De inmediato, se trasladaron al lugar de los hechos y se encontraron al ocupante consciente y presentaba una herida en la cabeza. Los bomberos, en colaboración con los servicios sanitarios, le colocaron un collarín y lo extrajeron por la parte trasera del vehículo con la ayuda de un tablero largo. Ya fuera del coche, el personal médico se hizo cargo del herido al que le realizaron diferentes pruebas para conocer el alcance de las heridas sufridas en la cabeza.

Durante la intervención, fue necesario realizar cortes en la circulación para facilitar la labor de los efectivos. El tráfico fue regulado por los agentes de la Policía Local y desde la concejalía se recomienda circular con precaución durante los días con abundantes precipitaciones como ocurrió tanto el lunes como el martes.Este accidente se produjo dos días después de que quemar una casa okupada muy cerca de Ventanielles, en la calle Tenderina Baja.

