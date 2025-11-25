El gran consenso de Oviedo que une a las formaciones de izquierdas y de derechas (excepto a una): estos son los detalles

Gran consenso para reforzar el modelo de políticas sociales. La comisión del ramo aprobó este martes una proposición conjunta de los grupos Popular, PSOE, Izquierda Unida y la concejala no adscrita para cambiar el modelo de gestión de acción social. La iniciativa partió en un principio del equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, al amparo del pacto presupuestario con la formación liderada por Gaspar Llamazares. Fueron varios meses de trabajo y negociación en los que el resto de concejales han ido aportando sus propuestas.

El nuevo modelo quiere adelantarse a los problemas antes de que aparezcan y ayudar a las personas a vivir mejor y con más autonomía. Para ello, busca actuar sobre las causas profundas que provocan vulnerabilidad o exclusión, en lugar de centrarse solo en los efectos. Además, defiende la igualdad entre todas las personas sin importar su origen, género, orientación sexual, edad o ideas, e incorpora la perspectiva de género para asegurar políticas sociales más justas. También propone acercar los servicios a la ciudadanía, haciendo que estén más repartidos. Con esta descentralización, se pretende responder mejor y más rápido a las necesidades sociales del concejo, garantizando una atención más cercana.

Unas mejoras que fueron ayer resaltadas por la concejala del ramo, Leticia González. «El gobierno de Canteli es capaz de llegar a acuerdos históricos que garanticen el bienestar de los ciudadanos, especialmente en aquellos aspectos tan relevantes como las políticas sociales porque si algo nos caracteriza es la sensatez en la toma de decisiones y actuaciones». Por su parte, Carlos Llaneza (PSOE) mostró su satisfacción porque el «el modelo tiene que ser lo suficientemente amplio para que todas las formaciones nos sintamos cómodas» y Cristina Pontón (IU) remarcó que «cuando hay voluntad política y compromiso de las partes, es posible avanzar hacia un modelo más justo y cercano».