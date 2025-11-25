IU celebra el consenso con PSOE y PP para impulsar un nuevo modelo de Servicios Sociales en Oviedo
"Seguiremos trabajando para que este avance se traduzca en mejoras reales en la vida de la ciudadanía ovetense, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables", explica Cristina Pontón
El grupo municipal de IU–Convocatoria por Oviedo celebra el acuerdo alcanzado con el PP y el PSOE para la puesta en marcha del nuevo modelo de Servicios Sociales en el municipio. Recuerdan el papel que jugó la agrupación en el pacto del presupuesto del año pasado incluyendo este avance como una prioridad y creen que dará lugar a un sistema más "eficiente". "Cuando hay voluntad política y compromiso de las partes, es posible avanzar hacia un modelo de Servicios Sociales más justo y más cercano", explicó la edil Cristina Pontón.
El nuevo modelo quiere adelantarse a los problemas antes de que aparezcan y ayudar a las personas a vivir mejor y con más autonomía. Para ello, busca actuar sobre las causas profundas que provocan vulnerabilidad o exclusión, en lugar de centrarse solo en los efectos. Además, defiende la igualdad entre todas las personas sin importar su origen, género, orientación sexual, edad o ideas, e incorpora la perspectiva de género para asegurar políticas sociales más justas.
También propone acercar los servicios a la ciudadanía, haciendo que estén más repartidos y sean más accesibles en cada zona. Con esta descentralización, se pretende responder mejor y más rápido a las necesidades sociales del concejo, garantizando una atención más cercana.
"Para IU-Convocatoria, la prevención, la igualdad y la participación son pilares fundamentales que deben guiar nuestras políticas públicas. Seguiremos trabajando para que este nuevo modelo se traduzca en mejoras reales en la vida de la ciudadanía ovetense, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables", concluyó Pontón, recordando el compromiso de la agrupación.
