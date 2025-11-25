Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca

Oviedo acaba de estrenar contrato de mantenimiento de vías y, más allá del notable incremento presupuestario —un 63% más hasta rozar los 18 millones de euros si se agota la prórroga hasta 2030–, pone en marcha una herramienta inédita: una oficina abierta al vecino para canalizar incidencias y sugerencias sobre el estado de aceras y calzadas. La puesta en marcha de este punto de atención, ubicado en la calle Jesús y operativo en horario de mañanas sin necesidad de cita previa, aspira a convertirse en el principal altavoz ciudadano para orientar el trabajo de los equipos desplegados en los ocho distritos urbanos y rurales.

La Concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, defiende que esta fórmula permitirá ganar «rapidez, precisión y transparencia» en la detección de desperfectos. El edil subraya que el impulso económico del contrato —1,4 millones de euros más que hasta ahora— y la reorganización del servicio, con nueve equipos operativos, uno por distrito más un reforzador para emergencias, posibilitarán «dar respuesta a todas las necesidades de barrios y núcleos rurales con mayor celeridad y eficiencia que en etapas anteriores».

La duración inicial del contrato es de tres años, prorrogable dos más, con un objetivo claro: mejorar el pavimento de aceras, calzadas y zonas peatonales, tanto en el casco urbano como en los núcleos rurales, además de avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas. La distribución de recursos busca evitar desplazamientos innecesarios y acortar tiempos de reacción: seis equipos trabajarán en las áreas urbanas y dos en las rurales, manteniendo un noveno como fuerza de choque para incidencias que requieran intervención inmediata.

La nueva oficina de atención al ciudadano será el rostro visible de este dispositivo. Cualquier vecino podrá trasladar allí problemas detectados en su calle, desde baldosas levantadas a baches, pasando por pasos de peatones deteriorados o bordillos vencidos. El Ayuntamiento pretende que la escucha directa complemente los partes internos y la vigilancia técnica habitual, convirtiendo al usuario en parte activa del mantenimiento municipal. «Los vecinos conocen mejor que nadie el día a día de su barrio; queremos que lo pongan en valor», remarcan desde Infraestructuras.

El estreno del contrato coincidió con una semana de intensa actividad, entre el 17 y el 21 de este mes, con intervenciones repartidas por todo el concejo. Los equipos urbanos actuaron en Fruela, Magdalena, la plaza del Ayuntamiento y la calle Jesús, además de resolver incidencias en la Tenderina, Carpio, el Fontán y Santo Domingo. Se colocaron adoquines en Lago Peña Santa de Enol, se ajustaron bordillos en la escuela infantil de La Florida y se elevaron pasos de peatones en José Noriega. También se repasaron pavimentos en José María Marcilla, el Cristo y Bances Candamo, mientras que en Pumarín se recreció un vado y se prolongó una isleta. En Arturo Álvarez Buylla se modificó un paso de cebra y se amplió la isleta central.

En el ámbito rural se construyó una rampa en Trubia, se saneó la solera en Pozoval y se limpiaron cunetas en Pintoria. Además, se reparó un muro en Fitoria, se solucionaron hundimientos en Toriello y se actuó en caminos de hormigón en La Manzaneda.