Las obras para reconvertir las tiendas del Calatrava en clases para la Alfonso X el Sabio durarán un año: la planta compatibilizará las clases con los trabajos
El Alcalde califica como una "oportunidad histórica" el aterrizaje de la universidad privada: "La galería comercial va a ser un pulmón muy importante de empleo para Oviedo"
La antigua planta intermedia del centro comercial del Calatrava estará "todo el próximo año" en obras para el aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Una de las zonas se preparará durante los primeros meses de 2026 para que "en octubre ya estén los primeros alumnos» El resto se irá haciendo con los estudios ya arrancados. El Alcalde, Alfredo Canteli, califica de «una oportunidad histórica para Oviedo y para el Ayuntamiento» la conversión de los 23 locales del complejo que en su día fueron ocupados por tiendas, restaurantes y otro tipo de negocios en un nuevo campus que ofertará titulaciones sanitarias a partir del próximo curso.
Esta nueva etapa comenzará de la mano de los grados de Medicina y Enfermería. El resto de estudios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que durará cinco años. Se espera que haya más de tres mil alumnos y profesores y Oviedo prevé ingresar un mínimo de 260.000 euros anuales por el arrendamiento de los locales.
Canteli espera que el contrato de arrendamiento de las instalaciones se firme cuanto antes. El procedimiento puesto en marcha por el Ayuntamiento finalizará el 3 de diciembre. Al día siguiente se celebrará una mesa de contratación para analizar la oferta económica presentada por la institución. «Espero que este proyecto sea una realidad muy a corto plazo», subrayó el primer edil momentos antes de inaugurar las XXVII Jornadas Municipios y Adicciones que tienen lugar hasta hoy en la sala de cristal del Calatrava. «La antigua galería comercial estaba totalmente abandonada y la compramos por un coste mínimo». Fueron 4,85 millones de euros por 42.000 metros cuadrados. «Este espacio se convertirá en un pulmón muy importante de y la relación con la UAX es magnífica porque lo pusieron muy fácil».
El acuerdo de arrendamiento será por veinte años y la institución será la encargada de realizar todas las obras necesarias para empezar las clases en 2026. Al menos, dos terceras partes de los inmuebles se destinarán a aulas. El resto a otros usos asociados como despachos, salas de estudio, cafetería, espacios de esparcimiento y ocio destinado a los alumnos y el personal docente. «A la finalización del contrato todas las obras e instalaciones realizadas por el arrendatario quedarán a beneficio del Ayuntamiento sin derecho a compensación de ninguna clase», se contempla en los pliegos de contratación.
También espera el Ayuntamiento que la cercanía entre el Calatrava y el campos universitario de El Cristo de la Universidad cree «sinergias interinstitucionales, facilitando la colaboración académica, científica y profesional entre ambas instituciones». No obstante, el rectorado público ha recurrido el aterrizaje de la UAX en Oviedo y la Nebrija a Avilés por dudas en la legalidad del procedimiento.
