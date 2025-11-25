Oviedo celebra un 25N centrado en la atención, la prevención y la educación

Oviedo conmemora hoy, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada que se vive con reflexión, firmeza y una voluntad colectiva de seguir avanzando. El Ayuntamiento aborda este día bajo el lema "25N Oviedo: un futuro sin violencia", que acompaña un acto institucional dedicado a reconocer la labor esencial del Centro Municipal de la Mujer y de la Red autonómica de Casas de Acogida, recursos clave en la atención y recuperación de las víctimas.

La concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, recuerda que "el respeto y la igualdad deben guiar nuestra forma de convivir", y subraya la magnitud del problema: desde 2003, 1.331 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. Este 2025 deja ya 36 asesinatos en el país, tres en Asturias, cifras que, como recalca Velasco, "nos obligan a no bajar la guardia ni un solo día".

A nivel municipal, la carga de trabajo del Centro Municipal de la Mujer evidencia la necesidad de mantener y reforzar los recursos: 839 mujeres atendidas en el área jurídica, 406 en el área psicológica y 177 personas atendidas en la Casa de Acogida entre mujeres, menores y dependientes. "Detrás de cada cifra hay una vida que acompañamos y protegemos", afirma la concejala. "Por eso debemos trabajar de manera continuada y con todos los agentes sociales implicados", añade.

Hoy, además, el Ayuntamiento recuerda que cada atención, cada intervención y cada recurso desplegado responde a situaciones reales y urgentes, y que la visibilización del problema es imprescindible para que ninguna mujer se sienta sola o desprotegida. El 25N simboliza esa unión entre instituciones, ciudadanía y profesionales que sostienen la lucha durante todo el año

Un reconocimiento a quienes sostienen la red de apoyo

El acto institucional que se celebra hoy pone en valor el trabajo del Centro Municipal de la Mujer, que desde 1999 presta atención integral a las víctimas a través de un equipo de 20 profesionales especializados en asesoramiento jurídico, intervención psicológica, apoyo social, acogida y promoción de la igualdad.

El homenaje se extiende a la Red autonómica de Casas de Acogida, consolidada en 2002 y reforzada en 2005 con los pisos tutelados. Para Velasco, estos recursos "no solo proporcionan un lugar seguro, sino también un acompañamiento que permite reconstruir vidas rotas por la violencia". La edil destaca, además, el papel imprescindible de Cruz Roja, responsable del equipo educativo y de gestión de la red: "Su labor diaria es clave para que las víctimas recuperen estabilidad y autonomía".

Una programación que dura tres meses

Aunque hoy es el día central, Oviedo ha diseñado una campaña que se extiende durante tres meses, con 37 actividades impulsadas por distintas áreas municipales. El foco de este año está en la violencia silenciosa y cultural, esa que se normaliza sin estridencias y que exige un trabajo profundo desde la educación y la reflexión social.

Para el Ayuntamiento, esta campaña prolongada permite que el mensaje del 25N no se diluya, sino que impregne el día a día de la ciudad. La continuidad de las actividades facilita llegar a más población, consolidar aprendizajes y reforzar el compromiso social de manera progresiva.

Este programa incluye talleres en centros sociales, actividades con los grupos de participación infantil, una exposición fotográfica titulada "Ellas deciden en Honduras", talleres de poesía, charlas, rutas saludables, marcha nórdica, talleres de relaciones interpersonales y autodefensa femenina, además de propuestas musicales. La información y las inscripciones están disponibles en www.oviedo.es/25n

Para María Velasco, "la igualdad no tiene dueños ni siglas".La edil insiste en que la lucha contra la violencia de género "es una responsabilidad colectiva que requiere unidad, consenso y constancia", y subraya que el Ayuntamiento ha reforzado este año los recursos humanos y económicos, con más de 2 millones de euros destinados a políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad.

Este 25N, Oviedo renueva su compromiso con las víctimas, con la igualdad y con una convivencia basada en el respeto. "Cada paso importa", afirma Velasco. "Hoy, como cada día, reafirmamos nuestra condena absoluta a la violencia de género y nuestra responsabilidad de seguir construyendo un entorno más justo, seguro e igualitario para todas las mujeres".