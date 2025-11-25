El premio que Lisardo Lombardía recibirá este miércoles en Oviedo: "Me siento muy honrado"

El Auditorio Príncipe Felipe acogerá, a partir de las ocho de la tarde de este miércoles, la entrega del Premio Internacional de Folclore «Martínez Torner» a Lisardo Lombardía –entre otras muchas cosas gestor cultural y exdirector del Festival Intercéltico de Lorient– por su trayectoria en el mundo cultural y la su «gran defensa» de las tradiciones. Lavianés de nacimiento, fue uno de los fundadores del colectivo Belenos (grupo de estudios etnográficos asturianos), fue creador y director artístico de las Noches Celtas de Oviedo, del Festival del Arpa Celta y del Festival Oviedo Folk, entre otras muchas cosas.

Desde 1985 se vinculó al Festival Intercéltico para Asturias de Lorient, primero como delegado y después como director general desde 2007 hasta 2021. Al frente de este festival se erigió en defensor del valor de las culturas minoritarias y de una visión cosmopolita del interceltismo y aumentó la posición de los países celtas menos visibles y la apertura a las diásporas del mundo céltico y sus mestizajes contemporáneos.

Hace unos días confesó sentir «mucho orgullo» el haber resultado elegido para llevarse el premio. «Me siento muy honrado de que me hayan escogido para pasar a formar parte de una lista en la que hay personalidades de enorme valor. Por citar sólo a unos pocos, este premio lo ha recibido Joaquín Pixán, Dulce Pontes, Rodrigo Romaní o la familia de Paco de Lucia por el archivo musical del maestro. Es un auténtico honor», señala Lombardía. En 1998, en colaboración con este diario, se puso al frente del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, un foro por el que cada año pasan 25.000 personas en todo tipo de actos. La concesión del galardón está alineada con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 y asistirá al acto la concejala de Educación, Lourdes García.