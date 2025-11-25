El PSOE reclama que las plazas de Ferreros II se adjudiquen por concurso y a un precio tasado

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio del concejal Jorge García Monsalve, pidió al equipo de gobierno que reconsidere su decisión de enajenar las plazas a quien más pueda ofrecer por ellas. "No entendemos el empeño del PP de convertir en un mercado persa la puesta a disposición de la ciudadanía de las 421 plazas del aparcamiento de Ferreros II, en Ciudad Naranco: la subasta al mejor postor favorece a las rentas más altas", explicó el edil socialista.

Desde el primer momento, el PSOE sostuvo que la mejor manera de dar uso a este estacionamiento y ponerlo al servicio de la ciudadanía del barrio era mediante su venta por separado o su alquiler a largo plazo. "Ninguna de las miles de personas que adquirimos una plaza de parking a Cinturón Verde fuimos a una subasta; todas se vendieron o alquilaron a largo plazo a un precio tasado", recordó García Monsalve.

Los socialistas invitaron al grupo popular a utilizar el mismo sistema con las miles de plazas de aparcamiento que aún tiene el Ayuntamiento sin uso después de la "ruinosa" operación de Cinturón Verde. "La presión de la ciudadanía y de la oposición frenaron la intención inicial del equipo de gobierno de Canteli de vender todas estas plazas en lote a un fondo de inversión. Sería imperdonable que ahora el procedimiento para su adjudicación no sea realmente transparente, justo y centrado en lo que debe defender un ayuntamiento: el interés general", concluyó el concejal socialista.