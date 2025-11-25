El PSOE valora "positivamente" el acuerdo para el nuevo modelo de Servicios Sociales y celebra que se hayan incluido sus propuestas

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, celebró el acuerdo logrado por la mayoría de los grupos municipales para avanzar en la reorganización de los servicios sociales del municipio. Además, destacó que se han incorporado algunas de las prioridades presentadas por el grupo socialista en el pacto.

"Estamos satisfechos porque creemos que el consenso es positivo y que el modelo tiene que ser lo suficientemente amplio para que todas las formaciones nos sintamos cómodas", explicó llaneza, que aprovechó para agradecer la voluntad de diálogo del equipo de gobierno. "Nos hemos reunido casi hasta el último minuto con la Concejalía para avanzar y poder incluir, antes de la comisión de esta mañana, algunas de nuestras prioridades en el documento", señaló el portavoz socialista.

"Este acuerdo no compromete a una mayor inversión social, y es una cuestión que nos preocupa, más aún después de que, con Canteli como alcalde, se hayan recortado casi 1,4 millones de euros en las partidas de promoción social. Pero sí se establece como uno de los principios rectores de la política social del Ayuntamiento la necesidad de ‘impulsar la mejora y la inversión de los recursos’ que permita ‘la sostenibilidad’ del modelo. Esa era una de nuestras aportaciones. Ahora lo que queremos es gobernar para poder decir cuánto es suficiente y revertir esos recortes presupuestarios que dejan a muchas personas fuera del sistema", concluyó Llaneza.