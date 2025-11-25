Estas son las inversiones con las que Oviedo modernizará su principal zona industrial

Oviedo anunció este martes un plan de modernización del Parque Empresarial Oviedo, anteriormente conocido como polígono de Olloniego-Tudela, con una inversión de 200.000 euros, destinada a renovar su imagen y reforzar los servicios que ofrece a las empresas instaladas y a los futuros inversores. La actuación más visible será la renovación completa de la señalización en los accesos desde la carretera AS-116, así como la instalación de tótems informativos para identifilas áreas en las que se divide el complejo industrial, aunque también ampliará el sistema de videovigilancia conectado con la Policía Local a la totalidad de la Fase II, con el objetivo de incrementar la seguridad del recinto.

Estas medidas se complementan con los trabajos de desbroce profundo en las parcelas disponibles, realizados para mejorar la imagen del entorno y hacerlo más atractivo ante posibles inversores. El objetivo es que el recinto obtenga en breve un distintivo de calidad.

El gobierno de Alfredo Canteli pretende relanzar este parque como uno de los polos industriales de referencia en el municipio. Para ello, se ha diseñado un nuevo logotipo y una denominación actualizada, buscando una identificación más clara dentro del término municipal. Las actuaciones contarán con una subvención de 38.700 euros de la Agencia Sekuens a través del Programa de Espacios Industriales.

Actualmente, el parque tiene en comercialización 115.000 metros cuadrados, cuyo proceso se desarrolla por fases. Tras una primera licitación en mayo, el Ayuntamiento prevé lanzar otra en las próximas semanas ante el interés de varias empresas.

La edil de Economía, Leticia González, destacó que el fin es «apostar por este enclave como principal motor empresarial de Oviedo», ofreciendo un emplazamiento moderno, bien conectado por carretera y ferrocarril, dotado de fibra óptica, alumbrado y servicios urbanos diarios.