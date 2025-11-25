Viaje hipnótico con el Dúo Cassadó

La Sociedad Filarmónica de Oviedo echa el cierre hoy, a las 19.45 horas, al programa del mes de noviembre con una propuesta atrevida y diferente, en la que dará voz al estilo minimalista con "Hipnotik", la propuesta musical de Marta Moll de Alba (piano) y Damián Martínez Marco (violonchelo), que juntos forman el Dúo Cassadó. Este recital, subvencionado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo y patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, parte de su último trabajo discográfico y está concebido como una experiencia personal, que invita a conectar con lo más íntimo con un repertorio que recorre desde el barroco hasta la actualidad. Los músicos ceden todo el protagonismo al minimalismo, es decir, a la utilización de los sonidos en su mínima expresión para generar la máxima expresividad por medio de la repetición de las frases, la armonía y el pulso constante.

El programa, de algo más de una hora de duración, incluye la "Suite para violonchelo número 3" BWV 1009 de Johann Sebastian Bach -compositor del que este año se conmemora el 275 aniversario de su nacimiento-, el "Adagio para chelo y piano" de Zoltan Kodály, "From Jewish Life" de Ernest Bloch, "Metamorphosis Two" –pieza de Philip Glass inspirada en la famosa obra literaria kafkiana– y dos piezas de Arvo Pärt, uno de los máximos exponentes de la música minimalista. De este compositor se interpretarán "Spiegel im Spiegel" -donde se alude a un espejo infinito y a una experiencia donde tiempo y eternidad están conectados- y "Fratres", una comparación de la música con la luz blanca que contiene todos los colores posibles y que el oyente podrá ir descubriendo a lo largo de su ejecución.

El Dúo Cassadó se ha ganado la aclamación internacional por su exquisita musicalidad y sensibilidad, cautivando tanto al público como a la crítica especializada gracias a su originalidad y carisma. Marta Moll de Alba ha sido galardonada con diferentes premios en Barcelona, Oporto y Mannheim, ha recibido el Premio Gran Canaria por su destacada trayectoria. Esta notable pianista ha actuado en algunas de las salas más prestigiosas de todo el mundo –entre ellas el Auditorio Nacional, el Palau de la Música Catalana, la Fundación Juan March, la Sociedad Filarmónica de Bilbao, el Dalian Grand Theatre o el Beijing Mong Mae Wai Hall- y ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica internacional.

Moll de Alba obtuvo el título superior de piano en España y, posteriormente, se trasladó a Alemania becada por Alexander von Humboldt Stiftung, estudió en las universidades de Friburgo y Colonia, realizó un máster en música española bajo la dirección de Alicia de Larrocha y cursó el máster de investigación en Patrimonio Musical de la Universidad de Oviedo. Es profesora en el centro Superior de Música (Musikene) de San Sebastián y está certificada como "coach" por la escuela europea de "coaching". Asimismo, es la creadora, guionista y presentadora de la serie documental "Caminos de la música", emitida por La 2 de Televisión Española.

Damián Martínez han sido galardonado en concursos internacionales en Francia, España y Portugal y ha actuado con algunos de los maestros más prestigiosos del panorama internacional. Ha realizado giras por Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Marruecos, Lituania, Estonia, Japón, Colombia, Ecuador, Israel, Canadá y China. Ha estrenado algunas obras contemporáneas de Salvador Brotons o Tomás Marco y su compromiso social le ha llevado a realizar conciertos para el Congreso Mundial del Sida, en beneficio de las víctimas de terremotos en Chile y para las víctimas del terrorismo en España. Ha sido primer violonchelo de la Orquesta de la Radiotelevisión Española y de la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Es profesor titular de violonchelo en Musikene y en la Escuela Superior de música de Cataluña en Barcelona (ESMUC) y licenciado por la Guildhall School of Music de Londres, Indiana University School of Music de Estados Unidos y Musikhochschule Stuttgart.

El Dúo Cassadó es artista en exclusiva de Warner Classics, mantiene sensibilidad hacia las nuevas composiciones –como evidencian sus trabajos con Laura Vega o Marina Ortega– y su proyecto, realizado hace unos meses, "Hechizo y duende", un homenaje a Federico García Lorca.

Para disfrutar de su nuevo programa, "Hypnotik", las localidades se pueden adquirir, al precio de 22 euros, en la página web de venta de entradas de la Sociedad Filarmónica de Oviedo (filarmonicaoviedo.koobin.es).