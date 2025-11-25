Vox manifiesta su rechazo a todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo con motivo del 25N

El grupo Municipal de VOX en Oviedo anunció su rechazo ante todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "El Gobierno que ha rebajado las penas y ha puesto en la calle a condenados por delitos de violación y agresiones contra las mujeres, no puede dar lecciones de lo que es defender de verdad a las mujeres. Les pedimos que se dejen de pancartas, propaganda política y chiringuitos y se pongan a trabajar de verdad para proteger a las mujeres", explicó la edil Alejandra González.

Justifican su oposición asegurando que las políticas de PP y PSOE en esta materia son un "fracaso" y "no mejoran la vida de las mujeres". "Los verdaderos problemas que afectan a las mujeres quedan sin resolver: la inseguridad creciente, provocada por la degradación de nuestras calles y barrios; la emergencia social que han traído la subida de los precios y de los costes de los suministros; la precariedad laboral, en un país donde no se crea empleo de calidad y los impuestos no dejan de subir; o la brecha maternal, que penaliza a las mujeres que desean ser madres en España, donde hay una severa crisis demográfica", apuntó González.

El grupo conservador considera que el "feminismo radical sólo utiliza a las mujeres como arma para alcanzar fines políticos y réditos electorales". Su propósito es "proteger de forma inequívoca la integridad de la familia y de sus miembros". "En VOX queremos proteger a todas las víctimas de violencia, a las mujeres por supuesto, y a todas las que este gobierno desprotege. Hoy tenemos en España leyes que crean víctimas de primera y de segunda según el sexo del agresor", concluyó González.