El centro de menores Los Pilares encara la fase final de las obras: el Principado invertirá otros 114.000 euros en las instalaciones de Oviedo

La consejería de Derechos Sociales, liderada por Marta del Arco, da un paso más para reabrir el centro de menores Los Pilares tras su ambiciosa reforma. El Principado acaba de sacar a licitación un contrato dividido en dos lotes: el primero, para equipar la cocina industrial y la instalación de las cámaras frigoríficas y de congelación. El segundo abarca la lavandería. Todo por 125.000 euros.

De esta forma, la cuenta atrás para la vuelta de los usuarios ha comenzado. En este tiempo han estado en el Materno Infantil del Parque de Invierno –se convertirá en un centro para enfermos de ELA– y se mantendrán las 32 plazas de que disponía, pero la diferencia estará en las habitaciones, que antes eran en su mayoría de cuatro plazas y ahora pasarán a ser de uso individual.

Además, contarán con baños, se habilitarán nuevas salas para los educadores, se ampliará el comedor y se crearán un nuevo gimnasio, una sala de reuniones y vestuarios. La obra ha costado 1,9 millones de euros y ha sido financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.