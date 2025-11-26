El Colegio Loyola deja atrás la arena y estrena campo de fútbol siete: "Es un orgullo poder sacar este proyecto adelante"
Diego Cervero y Montse Tomé fueron los encargados de estrenar el césped del centro con un saque de honor simbólico
"Todavía me acuerdo cuando venía a este campo con el infantil del Real Oviedo y era de arena. Ahora tienen unas instalaciones increíbles en el corazón de la ciudad, no hay nada mejor que juntar deporte y educación". Esas fueron las palabras que dedicó Diego Cervero, mito del oviedismo, al nuevo campo de fútbol siete del Colegio Loyola Escolapios durante el acto de inauguración.
El mítico delantero carbayón sigue levantando pasiones entre los más jóvenes. Los alumnos del centro, que en su gran mayoría nunca le vieron jugar, corearon su nombre y le acercaban papeles para tener su firma.
Cervero no estuvo solo en el saque de honor. Montse Tomé, ex seleccionadora española, fue la encargada de acompañar al delantero asturiano. "Creo firmemente que en edades tan tempranas es fundamental que los niños y las niñas prueben diferentes deportes, porque la mejor manera de descubrir lo que realmente les gusta es experimentando. Afortunadamente, las instalaciones nunca serán un aspecto limitante en este centro", señaló Tomé, muy sorprendida por la apuesta del Colegio Loyola Escolapios en materia deportiva.
El director, Jesús Heriberto Fernández, más conocido como "Caco" entre los miembros de su entorno, no podía ocultar su expresión de felicidad. Desde que se puso al frente del colegio en 2014, una de sus máximas ha sido reforzar y dar herramientas a las diferentes secciones deportivas del centro. "Nos hace mucha ilusión poder inaugurar el campo de fútbol por todo lo alto. Éramos conscientes de que había que modernizar las instalaciones para los equipos de fútbol, antes el campo era de arena, y es un orgullo poder sacar este proyecto adelante, pese al esfuerzo económico que supuso", explicó "Caco".
"Tradicionalmente el fútbol era un deporte muy importante en el colegio, cuando llegó la pandemia se cortó la progresión que llevábamos", comentó el director. "Se van a beneficiar todo el alumnado de este avance. El campo no va a ser de uso exclusivo del club, sino que también se utilizará en las clases de educación física", añadió, explicando los usos que va a tener esta instalación.
Un día lleno de actividades
Más allá de la inauguración del nuevo campo de fútbol siete, el colegio celebró una jornada en la que el deporte fue el gran protagonista. Durante toda la mañana se desarrollaron las diferentes pruebas de la carrera solidaria "Itaka". Todos los niños de Primaria participaron y los encargados de coordinar la prueba fueron los alumnos de Bachillerato.
Además de Diego Cervero y Montse Tomé, en la entrega de premios de estas carreras estuvieron presentes José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, y Vicente González-Villamil, exfutbolista del Real Oviedo. Todos los ganadores recibieron los premios de la mano de estos referentes deportivos y estuvieron arropados por sus familias.
Para despedir un día tan especial y estrenar el césped, los veteranos del Real Oviedo y los entrenadores de las diferentes categorías del club del colegio echaron una pachanga en la que no faltaron las risas y los detalles de calidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
- Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett