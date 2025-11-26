El Colegio Loyola deja atrás la arena y estrena campo de fútbol siete: "Es un orgullo poder sacar este proyecto adelante"

"Todavía me acuerdo cuando venía a este campo con el infantil del Real Oviedo y era de arena. Ahora tienen unas instalaciones increíbles en el corazón de la ciudad, no hay nada mejor que juntar deporte y educación". Esas fueron las palabras que dedicó Diego Cervero, mito del oviedismo, al nuevo campo de fútbol siete del Colegio Loyola Escolapios durante el acto de inauguración.

El mítico delantero carbayón sigue levantando pasiones entre los más jóvenes. Los alumnos del centro, que en su gran mayoría nunca le vieron jugar, corearon su nombre y le acercaban papeles para tener su firma.

Cervero no estuvo solo en el saque de honor. Montse Tomé, ex seleccionadora española, fue la encargada de acompañar al delantero asturiano. "Creo firmemente que en edades tan tempranas es fundamental que los niños y las niñas prueben diferentes deportes, porque la mejor manera de descubrir lo que realmente les gusta es experimentando. Afortunadamente, las instalaciones nunca serán un aspecto limitante en este centro", señaló Tomé, muy sorprendida por la apuesta del Colegio Loyola Escolapios en materia deportiva.

El director, Jesús Heriberto Fernández, más conocido como "Caco" entre los miembros de su entorno, no podía ocultar su expresión de felicidad. Desde que se puso al frente del colegio en 2014, una de sus máximas ha sido reforzar y dar herramientas a las diferentes secciones deportivas del centro. "Nos hace mucha ilusión poder inaugurar el campo de fútbol por todo lo alto. Éramos conscientes de que había que modernizar las instalaciones para los equipos de fútbol, antes el campo era de arena, y es un orgullo poder sacar este proyecto adelante, pese al esfuerzo económico que supuso", explicó "Caco".

"Tradicionalmente el fútbol era un deporte muy importante en el colegio, cuando llegó la pandemia se cortó la progresión que llevábamos", comentó el director. "Se van a beneficiar todo el alumnado de este avance. El campo no va a ser de uso exclusivo del club, sino que también se utilizará en las clases de educación física", añadió, explicando los usos que va a tener esta instalación.

Un día lleno de actividades

Más allá de la inauguración del nuevo campo de fútbol siete, el colegio celebró una jornada en la que el deporte fue el gran protagonista. Durante toda la mañana se desarrollaron las diferentes pruebas de la carrera solidaria "Itaka". Todos los niños de Primaria participaron y los encargados de coordinar la prueba fueron los alumnos de Bachillerato.

Además de Diego Cervero y Montse Tomé, en la entrega de premios de estas carreras estuvieron presentes José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, y Vicente González-Villamil, exfutbolista del Real Oviedo. Todos los ganadores recibieron los premios de la mano de estos referentes deportivos y estuvieron arropados por sus familias.

Para despedir un día tan especial y estrenar el césped, los veteranos del Real Oviedo y los entrenadores de las diferentes categorías del club del colegio echaron una pachanga en la que no faltaron las risas y los detalles de calidad.