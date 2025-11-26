El "Dúo Cassadó" hipnotiza con su propuesta minimalista en Oviedo

El décimosexto concierto del presente año en la Sociedad Filarmónica de Oviedo fue, a nivel artístico, un compendio de virtudes protagonizado por el "Dúo Cassadó" de la mano de "Hypnotik", una interesante propuesta que ahonda en la introspección a través de media docena de obras que comparten la estética del denominado "minimalismo" musical.

La velada, subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, profundizaba en la experiencia que suscita en cada oyente este repertorio acompañándose de otros elementos, como una iluminación muy pertinente que variaba en función de la pieza y que contribuyó a un recogimiento muy íntimo repleto de calidez.

Damián Martínez emergió de la oscuridad imperante en el escenario para interpretar la "Suite para violonchelo número 3" BWV 1009 de Johann Sebastian Bach –compositor del que se conmemora el 275 aniversario de su nacimiento–, desplegando una gran elegancia y ajustando adecuadamente los fraseos.

Marta Moll hizo su aparición para enfrentar la segunda de las obras: el "Adagio para violonchelo y piano" de Zoltan Kodály, una pieza que evidenció la buena sintonía de ambos músicos, perfectamente compenetrados a lo largo del recital.

Las tres piezas aglutinadas bajo el título "From Jewish Life" (Ernest Bloch) mostraron una sonoridad diferente, oriental, donde el tándem artístico se percibió especialmente cómodo.

Pero sería en las tres últimas piezas donde la velada alcanzaría elevadas cotas de expresividad tan solo quebradas por el público, ligeramente más numeroso de lo habitual y notablemente más ruidoso. "Metamorphosis Two" (Philip Glass) dejó un equilibrio excepcional entre ambos músicos que sería explotado, igualmente, en "Spiegel im Spiegel" y "Fratres" (ambas piezas de Arvo Part), donde al virtuosismo de Martínez se unió la nitidez y cristalina pulsación de Moll para conformar una actuación sobresaliente.

Tras la interpretación, durante una hora, de "Hypnotik", el dúo ofreció, como propina, una agradable versión de la "asturiana" de las "Siete canciones populares" de Manuel de Falla como "guiño a la tierrina" adelantando el 150 aniversario del nacimiento del maestro gaditano, que tendrá lugar el próximo año.