El gran evento deportivo que teñirá Oviedo de rojo (y verde) a las puertas de la Navidad
La cita, para la que ya está abierta la inscripción dirigida a personas de todas las edades, aspira a superar los 3.000 participantes
Oviedo volverá a teñirse de rojo y verde el próximo 21 de diciembre, a partir de las 12.00 horas, con una nueva edición de la Carrera de Papá Noel, una cita que se ha convertido en uno de los eventos festivos más multitudinarios del calendario de actividades previas a la Navidad. La organización confía en superar los más de 3.000 corredores que tomaron parte en 2024 y, para ello, anima a los ovetenses y visitantes a reservar cuanto antes su dorsal, disponible a través de la web carrerapapanoel.totalenergies.es.
El planteamiento, según explican los organizadores del evento, es tan sencillo como divertido: los inscritos recibirán el traje completo de Papá Noel, mientras que los más pequeños podrán optar por vestirse de elfos. La jornada arrancará en la plaza de la Escandalera, que se transformará en un punto de encuentro festivo para familias, grupos de amigos y aficionados al deporte con ganas de disfrutar de una carrera sin cronómetros ni presiones.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de diciembre o hasta agotar plazas, con precios que oscilan entre los 11 euros en la modalidad individual y tarifas reducidas para equipos y familias: 10 euros para grupos de dos personas, 9,5 euros para equipos de tres y 9 euros para los de cuatro integrantes. Todos los recorridos están fijados para la misma jornada del día 21, con salida desde el corazón de la ciudad.
La prueba cuenta está organizada por la empresa TotalEnergies, junto con CaixaBank, el Ayuntamiento de Oviedo y otros patrocinadores privados, que un año más colaboran para convertir la capital asturiana en un gran escenario navideño. Quienes tengan dudas sobre su inscripción podrán verificarla o solicitar el justificante desde la propia plataforma. n
