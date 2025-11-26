El IES de Oviedo que cambiará de nombre para homenajear a una personalidad de la cultura asturiana

El Instituto de Educación Secundaria La Florida, en Oviedo, pasará a denominarse IES Xuan Bello a partir del curso 2026-2027, según la resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). El cambio, anunciado por el Principado el pasado mes de agosto como homenaje al escritor fallecido de manera repentina a los 60 años de edad el pasado julio, fue solicitado por la dirección del centro el pasado 22 de octubre y contó con el respaldo del Consejo Escolar, que aprobó la propuesta con doce votos a favor y una abstención en su reunión del 30 de septiembre.

La Consejería de Educación recuerda que la normativa permite modificar la denominación de los institutos a propuesta del propio Consejo Escolar, requisito que se ha cumplido en este caso. La aprobación culmina un proceso iniciado en 2024, cuando el Principado anunció su intención de homenajear al escritor y pensador Xuan Bello, una de las figuras centrales de la literatura asturiana contemporánea, dándo su nombre al centro de secundaria ovetense inaugurado en septiembre de 2024.