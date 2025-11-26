IU denuncia que la nueva adjudicación de libros "margina" a las bibliotecas de Oviedo

El Grupo Municipal de IU–Convocatoria por Oviedo manifestó su "profunda preocupación" por la reciente adjudicación a una comercializadora privada del contrato para la provisión de libros a la red de bibliotecas municipales. "Resulta incomprensible que se deje fuera a las librerías ovetenses de un proceso que históricamente ha contribuido a su sostenimiento y al enriquecimiento cultural de la ciudad", aseguró el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.

Aseguran que esta decisión supone un "perjuicio directo" para las librerías de Oviedo, dejándolas en una situación "marginal". Además, la formación de izquierdas denuncia que el cambio "contradice" el discurso del actual equipo de gobierno y también parece ir en contra de las pretensiones que tiene la ciudad con la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura.

"Con decisiones como esta se debilita una red cultural ejemplar, formada por la colaboración entre librerías y bibliotecas. Esperamos una rectificación inmediata y medidas que vuelvan a situar al comercio y a la cultura local en el lugar que merecen", concluyó Llamazares, dejando caer que IU espera que se revoque esta decisión.