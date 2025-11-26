IU denuncia que la nueva adjudicación de libros "margina" a las bibliotecas de Oviedo
"Resulta incomprensible que se deje fuera a las librerías ovetenses de un proceso que históricamente ha contribuido a su sostenimiento y al enriquecimiento cultural de la ciudad", apuntó Gaspar Llamazares
El Grupo Municipal de IU–Convocatoria por Oviedo manifestó su "profunda preocupación" por la reciente adjudicación a una comercializadora privada del contrato para la provisión de libros a la red de bibliotecas municipales. "Resulta incomprensible que se deje fuera a las librerías ovetenses de un proceso que históricamente ha contribuido a su sostenimiento y al enriquecimiento cultural de la ciudad", aseguró el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.
Aseguran que esta decisión supone un "perjuicio directo" para las librerías de Oviedo, dejándolas en una situación "marginal". Además, la formación de izquierdas denuncia que el cambio "contradice" el discurso del actual equipo de gobierno y también parece ir en contra de las pretensiones que tiene la ciudad con la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura.
"Con decisiones como esta se debilita una red cultural ejemplar, formada por la colaboración entre librerías y bibliotecas. Esperamos una rectificación inmediata y medidas que vuelvan a situar al comercio y a la cultura local en el lugar que merecen", concluyó Llamazares, dejando caer que IU espera que se revoque esta decisión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
- Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett