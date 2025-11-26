Los ovetenses ya pueden hacer pedidos online a los puestos del mercado del Fontán: así funcionará el nuevo sistema para hacer la compra

El mercado del Fontán se abre a nuevos públicos. Las instalaciones pondrán en marcha este miércoles su tienda online. Nueve tiendas -Pescados Paco, Carnicería Carymar, Carnicería Rodera, Carnicería el Buen Yantar, Carnicería Pablo, El Ciarru, Banciella Gourmet, Frutas Valle y Aceitunas Feli- ofrecerán sus productos a través de la página web Fontan Market para que los clientes puedan hacer la compra con suma facilidad.

El expositor que cada día instalan los comerciantes, se podrá ver online. De esta forma, los ovetenses elegirán qué productos quieren así como las cantidades y las bolsas cargadas con los alimentos llegarán a sus domicilios al día siguiente. Los pedidos se pueden hacer en varias tiendas. Es decir, se puede comprar la carne en una, el pescado en otra y en una tercera la fruta. Los clientes recibirán todos los alimentos la vez, según informaron fuentes de las instalaciones. Enviar la compra al domicilio tendrá un coste por cada una de las compras que se hagan.

Otra de las opciones que se da es que los compradores puedan recoger los alimentos en las taquillas instaladas en el mercado. Estas instalaciones están preparadas para que los productos se mantengan en la máxima calidad a pesar del paso de las horas. Esta opción será totalmente gratuita para los compradores.

Para facilitar el proceso, el mercado ha puesto dos canales a disposición de los clientes por si tienen algún problema. Se ha habilitado el correo soporte@fontanmarket.es para que envíen sus sugerencias o explique lo que les ha pasado así como el teléfono 609 09 83 53 en el que contestarán las llamadas de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tard.e