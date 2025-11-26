Oviedo homenajea a «quienes añoramos de por vida a la madre»: este es el nuevo lugar de una conocida estatua

Maite Prendes Martín pasó cinco meses de su vida en el Hospicio Provincial de Oviedo. Fue depositada en el torno con muy pocos días de vida cuando corría la década de los 60. De aquella, etapa sigue conservando algunas imágenes en su cabeza. «Me acuerdo cómo era el patio y en la habitación había muchísimas camas». También se le viene a la mente el amor que le dio una de las monjas. «Tengo recuerdos vagos, pero la experiencia fue muy buena». Después, la adoptaron. Cuenta que tuvo suerte con la familia que le tocó y cuando fue mayor comenzó a investigar sus orígenes. «Por medio de un análisis genético, encontré a mi primo Juan Carlos Herrero-Orrio». Es el presidente de la Asociación de Niños Expósitos de Asturias.

La historia de Prendes es una de las últimas que se escribió en las instalaciones de la calle Gil de Jaz. El edificio se reconvirtió hace más de medio siglo en el hotel de la Reconquista y en todo este tiempo, no se había realizado un homenaje a todas aquellas madres que se vieron obligadas a dejar a sus hijos ni a las hermanas que los cuidaron ni a los niños que allí vivieron. Una deuda que se saldó, ayer, gracias al empeño de la asociación que luchó para el traslado de la estatua de «La Maternidad», obra de Sebastián Miranda, y que estaba ubicada en el paseo de los Álamos –en la esquina con Marqués de Santa Cruz y a la altura del Escorialín– a la calle Gil de Jaz.

El traslado

Los operarios municipales la trasladaron a finales de octubre a los jardines del hotel de la Reconquista coincidiendo con la semana de los Premios Princesa. En estas semanas también han colocado una placa presidida por el escudo del Ayuntamiento. En ella se explica que esta imagen de una madre dando el pecho a su hijo fue creada en 1955 y recuerda que el regente Isidro Gil de Jaz mandó construir el hospicio en 1752. Ya en 1973 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural. «Este homenaje es de quienes añoramos de por vida a la madre; de madres que quisieron recuperar a sus niños del torno. Siempre en el recuerdo de la infancia aquí acogida». Un texto que fue leído por los asistentes al acto. Entre ellos, la directora general del Instituto Asturiano de la Juventud, Clara Sierra Caballero; el Alcalde, Alfredo Canteli, y su segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta. También asistieron los diputados Manuel Cifuentes (PP) y Javier Jové (Vox) así como la secretaria técnica de la Fundación Princesa de Asturias, Luisa Álvarez, y Marce Fernández-Reigoso, delegado del Rector para la Coordinación y Relaciones Institucionales.

Entre los que tomaron la palabra estuvo Herrero-Orrio. Contó que lleva años investigando la historia del hospicio y en junio de 2024 comenzó a buscar apoyos institucionales para que el hotel de la Reconquista recordase la etapa en la que fue hospicio. Dos de los primeros que le respladaron fueron la Fundación Princesa de Asturias y la Casa Real. Después se fueron sumando otras administraciones que apoyaron recordar para siempre la historia del edificio. «Enrique Junceda, en 1994, estimó que habían vivido 30.000 niños en estas instalaciones a lo largo de sus doscientos años de historia». No obstante, hay que tener en cuenta que estas criaturas tenían una alta mortalidad. Llegaban con muy pocos días de vida y muchos de ellos estaban exhaustos después de un largo viaje o podían tener enfermedades. «Yo creo que las cifras dadas se triplican».

El torno se ubicada en la actual recepción del hotel. Sus dimensiones eran limitadas. «Podían entrar niños de este tres años» y las monjas los recibían. A cada uno de los bebés les hacían una ficha. «Las hermanas torneras calculaban más o menos la edad de los bebés. En el documento apuntaban el sexo de la criatura o si había sido bautizada de auxilio o de socorro, entre otros datos».

Situaciones «muy duras»

También intervino la directora general de Infancia quien destacó que esta iniciativa invita a hacer una reflexión de las «muy duras» situaciones que vivieron «las madres y niñas». «El sistema de protección a la infancia fue mejorando porque pasamos de que esos niños dependiesen de la caridad de las personas a que dependan de las instituciones».