Estos son los planes de Oviedo para un emblemático edificio de titularidad municipal

Oviedo se sentará con la Fundación Gustavo Bueno para abordar el futuro el edificio del antiguo Sanatorio Miñor. El edificio municipal que la entidad filosófica ocupa desde hace 27 años y cuyo estado de conservación requiere una intervención «importante» y «urgente», según reconocen fuentes del área de Patrimonio, dirigido por el concejal del PP Mario Arias. El ejecutivo local quiere clarificar si la Fundación continuará en parte del inmueble o si lo abandonará definitivamente –actualmente limita su actividad al salón de actos debido al deterioro de otras partes del inmueble– antes de abordar la reparación.

El primer teniente de alcalde, Mario Arias (PP), explicó que el gobierno municipal ha decidido convocar a los responsables de la Fundación para «analizar conjuntamente» el escenario. «Nos vamos a reunir con ellos para analizar la situación porque hay que hacer unas actuaciones en el edificio que va a hacer el Ayuntamiento», señaló. Recordó además que la entidad ya había trasladado por escrito «hace meses» que no podía asumir «ningún gasto», y que estaba en proceso de mover su biblioteca a La Rioja, lo que abría la puerta a su salida del inmueble. «Queremos hablar con ellos para adoptar decisiones, porque hay que arreglar el edificio y, por lo tanto, ver si van a seguir ocupando parte o si ya no están haciendo uso del mismo», añadió Arias. El concejal insistió en mantener una negociación cordial con la entidad, con la que «la relación siempre ha sido buena», al menos desde la llegada de Canteli a la Alcaldía.

Esta decisión ha generado críticas de la oposición. El PSOE, que en 2019 se opuso siendo miembro del gobierno tripartito local a la petición de Somos de desalojar a la Fundación, pidió explicaciones en la comisión de Economía celebrada este miércoles y denunció lo que considera una «gestión negligente» del edificio durante casi tres décadas. El concejal Jorge García Monsalve acusa al PP de permitir que la Fundación utilizase «gratuitamente» el Miñor sin asumir obligaciones básicas de mantenimiento. Sostiene que la cesión aprobada en 1998 estaba condicionada a un convenio «que jamás llegó a firmarse» y generó una ocupación «en precario».

Los socialistas citan informes técnicos municipales que alertan de un «deterioro alarmante» causado, aseguran, por la falta de inversiones: filtraciones, daños en los forjados de madera y riesgo en el alero. Monsalve afirma que ahora el Ayuntamiento «tendrá que asumir la factura» que la Fundación «no afrontó en 27 años», y reclama que, una vez reparado, el inmueble vuelva a un uso «público y consensuado», como podría ser una sala de exposiciones o una sede para servicios municipales.

El gobierno insiste en que no tomará una decisión ni establecerá una hoja de ruta sobre el futuro del edificio hasta reunirse con la Fundación Gustavo Bueno y conocer con claridad sus planes.