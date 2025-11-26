Vox rechaza el acuerdo para la renovación de los Servicios Sociales de Oviedo y denuncia la "deriva ideológica" del PP

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo se mantiene al margen del acuerdo entre las diferentes formaciones municipales para la renovación de los Servicios Sociales. Señalan que se trata de un texto "profundamente ideologizado", que "no respeta la neutralidad institucional" y sienten que no se han tenido en cuenta sus propuestas. "Mientras unos celebran el consenso, lo que realmente se ha producido es un acuerdo entre socialistas, comunistas y un Partido Popular entregado al marco ideológico de la izquierda", apuntó la portavoz, Sonsoles Peralta.

La formación conservadora denuncia que el texto aprobado incluye el uso obligatorio de la perspectiva de género, excluyendo la "igualdad real entre mujeres y hombres" recogida en el artículo 14 de la Constitución. También manifiestan su descontento con la nula presencia de la perspectiva de familia. "Hay ayuntamientos del PP en España que sí apoyan a las mujeres embarazadas, pero parece que en Oviedo lo que toca es reproducir el discurso de IU y la doctrina de Igualdad del Gobierno socialista", denunció Peralta.

"Este documento nace de un acuerdo político entre ellos tres, no de un diagnóstico serio ni de la voluntad de construir un modelo eficaz y neutral para todos los vecinos", señaló Peralta. "No estamos aquí para firmar lo que PP, PSOE e IU escriben a seis manos. Estamos aquí para defender a los ovetenses, a sus familias y sus derechos. Y este documento, tal y como está, no lo hace", concluyó la portavoz de Vox.