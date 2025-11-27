El abogado de Nevenka Fernández recibe un premio en Oviedo: "Su casoprodujo una especie de catarsis social como si quisieras quitar el tapón de una bañera y que salga todo lo que está ahí sumergido"

"Si el tribunal no hubiese sido sensible y no hubiese empatizado con la víctima, Nevenka Fernández no estaría donde está hoy en día». Son palabras de su abogado, Adolfo Barreda, que en la tarde de este jueves recibió el premio Alicia Salcedo, que entrega anualmente el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. También fue distinguida la Asociación de Mujeres Juristas Themis por sus 38 años de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y su compromiso en el acompañamiento y asesoramiento a las mujeres en situación de desigualdad.

El emocionante acto estuvo presidido por el decano, Antonio González-Busto, y contó con la asistencia de la presidenta y el vicepresidente de la comisión de Igualdad de la institución, María José García Tamargo y Francisco Pérez Platas, respectivamente; el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Amatriain; el delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno; y el comisario principal de la Policía Local, Javier Lozano García.

Corría el año 1999 cuando Nevenka Fernández fue elegida concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada (León) bajo la Alcaldía de Ismael Álvarez. En los primeros meses de Corporación entablaron una relación de amistad, pero muy pronto él quiso ir más allá. Ella se negó. Sin embargo, él no cesó en su empeño. Lo denunció y fue la primera española en lograr la condena de un cargo político por acoso sexual. Un hecho que sentó un precedente e hizo reflexionar a la sociedad. «Se visibilizó –subrayó Barreda– un problema que había y que, de alguna manera, necesitaba sacar fuera. Con este caso se produjo una especie de catarsis social como si quisieras quitar el tapón de una bañera y que salga todo lo que está ahí sumergido».

Si hoy se le presentase el mismo caso, Barreda «plantearía el caso de la igual forma». «Este tipo de temas ocurren en la intimidad y los medios probatorios son complicados». También es onsciente que las diferentes acciones siguen revictimizando a Nevenka Fernández. Ella nunca volvió a vivir a España y el Ayuntamiento de Ponferrada negó hace un par de años el permiso para grabar la película «Soy Nevenka» en sus calles. Además, ayer mismo, la Junta de Castilla y León rechazó poner su nombre a los Premios Contra la Violencia de Género porque hay «muchas víctimas».

Síntomas que hacen concluir a Barreda que «avanzar cuesta mucho» y advierte que no es optimista de cara al futuro en la lucha contra la violencia de género. «No parece que las cosas vayan a venir mucho mejores, ojalá me equivoque pero hay que seguir educando, seguir formando y, sobre todo, trabajar con los hombres».

Una opinión compartida por Rosa María Gil, abogada en Valladolid y presidenta de la asociación Themis. Considera que la situación se está poniendo «muy cruda» ante los diferentes mensajes de negacionismo y anima a las feministas a seguir adelante «juntas y unidas». Ejemplos de cómo luchar hay muchos. Sin ir más lejos, están las compañeras que fundaron esta asociación hace 38 años en unos tiempos «muy duros para manifestarse como feministas». «Sin embargo, iniciaron una lucha con la fuerza suficiente para salvar esos obstáculos y, hoy en día, algunas de ellas sigue participando en Themis». En total, trescientas profesionales del derecho forman parte de esta entidad que participó en importantes reformas como el impago de las pensiones y realizaron centenares de asesoramientos jurídicos gratuitos». Siempre con voz firme y rigurosa», resaltó la glosadora de este premio, Noelia Mejido. Por su parte, Félix Azón ensalzó la figura de Barreda.

Todos los presentes recordaron que Teresa Peramato, propuesta para ser la nueva fiscal general del Estado, recibió el premio Alicia Salcedo en su segunda edición. Tras el acto, hubo un concierto y un picoteo.