"Artístiques" reúne a más de 40 artistas plásticas asturianas que crearán obra en vivo

Más de 40 artistas asturianas están citadas el sábado, 29 de noviembre, en el festival "Artístiques", en los Almacenes Kuivi de Oviedo. Organizado por la marca "Puru Remangu", que cumple siete años de su fundación y dos de la apertura de su tienda en Oviedo, y por la promotora Ixuxú Cultura, arrancará a las 19.00 horas, con María Ortiz, Luzia Pedregal, Iratxe Esteve, Juls, Inés Benito, Clara Nieto, Celia Pandiella, Dido Carrero y las estudiantes de Escuela Superior de Arte del Principado Raquel Mañana y de la Escuela de Arte de Oviedo Lucía Álvarez creando en vivo 10 obras sobre lienzo, que al acabar pondrán a la venta.

A las 20.00 horas, en el apartado de artes escénicas, se estrenarán cuatro obras, algunas de alumnas de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado, en asturiano, y a las 21.30 horas empezará la Muestra de Asturianada Electrónica con las cantadoras Alicia Villanueva y Lucía Rojo; las escritoras Blanca Fernández, Marina Pangua y Ánxela Gómez d’Ávila; la DJ Lidia Friera; la intérprete gallega Catuxa Salom y la vasca Süne y el trío "Rellume".

"Artístiques", de acceso gratuito, está subvencionado por la Consejería de Cultura del Principado y el Instituto de la Juventud de España y patrocinado por Caja Rural.