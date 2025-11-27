Atropello en Oviedo: trasladan a una mujer al HUCA con varios huesos rotos
Otra mujer de unos 60 años iba al volante del vehículo que arrolló a la víctima, de unos 70
Una mujer de unos 70 años de edad resultó herida la tarde de este jueves tras ser atropellada por un coche conducido por otra mujer sexagenaria en la plaza de las Palomas, en Teatinos.
La peatona, que sufrió una fractura de cadera y otra fractura facial, está fuera de peligro y aseguró que fue la conductora la que se saltó el semáforo, en contra del testimonio de esta, quien sostiene que fue la viandante la que cruzó cuando el paso estaba abierto para los vehículos.
La Policía Local se encontraba al cierre de esta edición recabando declaraciones de testigos para tratar de esclarecer lo sucedido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca