Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropello en Oviedo: trasladan a una mujer al HUCA con varios huesos rotos

Otra mujer de unos 60 años iba al volante del vehículo que arrolló a la víctima, de unos 70

La plaza de las palomas, en Teatinos, en una imagen de archivo.

La plaza de las palomas, en Teatinos, en una imagen de archivo.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Una mujer de unos 70 años de edad resultó herida la tarde de este jueves tras ser atropellada por un coche conducido por otra mujer sexagenaria en la plaza de las Palomas, en Teatinos.

La peatona, que sufrió una fractura de cadera y otra fractura facial, está fuera de peligro y aseguró que fue la conductora la que se saltó el semáforo, en contra del testimonio de esta, quien sostiene que fue la viandante la que cruzó cuando el paso estaba abierto para los vehículos.

La Policía Local se encontraba al cierre de esta edición recabando declaraciones de testigos para tratar de esclarecer lo sucedido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
  2. El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
  3. La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
  4. El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
  5. Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
  6. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  7. Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
  8. Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca

Atropello en Oviedo: trasladan a una mujer al HUCA con varios huesos rotos

Atropello en Oviedo: trasladan a una mujer al HUCA con varios huesos rotos

Un nuevo paso para la reforma integral del Hospital Monte Naranco: el comité de expertos evalúa las ofertas presentadas

Un nuevo paso para la reforma integral del Hospital Monte Naranco: el comité de expertos evalúa las ofertas presentadas

Así fue el recreo solidario y sostenible que celebraron dos centros educativos ovetenses

Así fue el recreo solidario y sostenible que celebraron dos centros educativos ovetenses

Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán

Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán

Jorge Viejo, saxofonista ovetense: "Con la música en directo la vida se ve de otro color"

Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba... y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito

Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba... y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito

Las historias detrás del Certamen Nacional Royal Spain Senior: "Acabé viniendo a vivir a Oviedo con toda mi familia"

Las historias detrás del Certamen Nacional Royal Spain Senior: "Acabé viniendo a vivir a Oviedo con toda mi familia"

Oviedo prepara una Navidad de récord: las luces iluminarán 340 ubicaciones y habrá 790 arcos luminosos

Oviedo prepara una Navidad de récord: las luces iluminarán 340 ubicaciones y habrá 790 arcos luminosos
Tracking Pixel Contents