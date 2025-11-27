Atropello en Oviedo: trasladan a una mujer al HUCA con varios huesos rotos

Una mujer de unos 70 años de edad resultó herida la tarde de este jueves tras ser atropellada por un coche conducido por otra mujer sexagenaria en la plaza de las Palomas, en Teatinos.

La peatona, que sufrió una fractura de cadera y otra fractura facial, está fuera de peligro y aseguró que fue la conductora la que se saltó el semáforo, en contra del testimonio de esta, quien sostiene que fue la viandante la que cruzó cuando el paso estaba abierto para los vehículos.

La Policía Local se encontraba al cierre de esta edición recabando declaraciones de testigos para tratar de esclarecer lo sucedido.