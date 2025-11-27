Las historias detrás del Certamen Nacional Royal Spain Senior: "Acabé viniendo a vivir a Oviedo con toda mi familia"

"Cuando estalló la guerra en Ucrania, nos vinimos a vivir a España y yo empecé a buscar una agencia de modelos para mis niños. Me atreví a probar y ahora estoy encantada". Con esas palabras explicó su primer contacto con el modelaje Yuliia Lifarenko en la presentación de la nueva edición del Certamen Nacional Royal Spain Senior, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Merás de Tineo. Esta madre ucraniana se enamoró del Principado de Asturias en una de las visitas que hizo por los concursos y ahora vive en Oviedo con su familia.

La gran mayoría de participantes tienen un trabajo aparte, este evento da la oportunidad a personas de más de cuarenta años de introducirse en el mundo de las pasarelas de moda. "Poder disfrutar de estas experiencias, después de ser madre, fue una explosión de empoderamiento en mi vida. Son celebraciones muy especiales; todas las personas involucradas en el proyecto nos tratan genial y es una vivencia que le recomendaría a todo el mundo", comentó Yomara Carvajal, enfermera y estudiante de psicología colombiana que participó anteriormente en el certamen.

Como se dice popularmente, Mónica Kahla, modelo brasileña que también se ha mudado a Oviedo, llegó y besó el santo. Ganó el primer certamen en el que participó y desde entonces se le "abrieron muchas puertas" para seguir trabajando en el mundo de la moda. "Siempre viví en mi casa, cuidando de mis hijos, pero mi sueño era poder desfilar en una pasarela. Empecé a tener sesiones de fotos y eventos en diferentes puntos de España. Vine a un desfile a Oviedo y me enamoré de la ciudad, hace unos meses me vine a vivir aquí, estoy muy feliz", confesó Kahla, que ahora también está empezando en el mundo de la organización de actos.

La presencia masculina no para de crecer en este mundillo. Hace años, la gran mayoría de participantes eran mujeres, pero ahora está muy parejo el número de inscripciones de ambos sexos. "Lo recuerdo como un fin de semana muy enriquecedor, cabe destacar el grado de implicación de todo el mundo con la organización del evento. Yo conocí el Palacio de Merás yendo como peregrino y, dio la casualidad, de que acabé ganando allí", comentó Andrés Fernández, ganador en 2021.

Un fin de semana con mucho estilo en Tineo

"Muy pocos eventos, por no decir ninguno, traen a Asturias representantes de quince comunidades autónomas", apuntó Begoña Panea, presidenta de "Where Is Asturias", valorando positivamente la labor del Certamen Nacional Royal Spain Senior. "Queremos salir del circuito tradicional de Oviedo, Gijón y Avilés. Precisamente por eso, llevamos este evento al Palacio de Merás, un lugar perfecto para la celebración de esta competición", añadió, reforzando la apuesta de la organización por la zona rural asturiana.

Hasta Tineo se desplazarán un total de 63 modelos procedentes de quince comunidades autónomas y con una gran variedad de nacionalidades. A los grandes protagonistas, les acompañarán unas 200 personas que pasarán el fin de semana en el Principado de Asturias. "Queremos conseguir darnos a conocer por eventos más allá del Camino de Santiago y esta es una oportunidad única para enriquecer esta vía", apuntó Eva González, directora del Hotel Palacio Merás.

Los ganadores de cada categoría recibirán un book profesional, tratamientos estéticos y regalos, además del respaldo de la Agencia Rassim’s. También accederán a cursos ligados al mundo de la moda y la publicidad, y los perfiles más destacados podrán firmar un contrato para iniciar su carrera. El jurado estará formado por profesionales de referencia como Benjamín Alba, Juan Carlos Mesa, Julio Murias, Adriana Suárez, César Ruiz, el doctor Ramón Bautá y otros expertos del sector.

La gala incluirá momentos especiales, entre ellos la actuación de una de las participantes que, en pleno tratamiento contra el cáncer, interpretará una canción dedicada a la lucha y la esperanza. Esta edición también dará visibilidad a marcas y profesionales asturianos como Marian Vaquera, responsable del vestuario femenino; la estilista Silvia Caravaca en maquillaje y peluquería; Ana Dj en la ambientación musical; y la firma gijonesa Kholu Waves, que presentará su moda casual en el desfile masculino.

Con entrada libre hasta completar aforo, el Hotel Palacio de Merás se convertirá en el epicentro nacional de la moda sénior. La cuarta edición del Certamen Royal Spain Senior reafirma el compromiso de Asturias con la creatividad, la diversidad y el valor de todas las etapas de la vida, ofreciendo un espacio que celebra el talento y la presencia de las personas mayores de 50 años.

"Poco a poco la gente va entendiendo que esta es una nueva oportunidad. Muchas personas que desde jóvenes o desde niños sentían afición por este mundo, pero que por cuestiones profesionales o por el rumbo que tomó la vida se dedicaron a otras cosas, ahora encuentran un buen momento para retomar esa pasión que siempre tuvieron", concluyó Lourdes Iglesias, presidenta del certamen.