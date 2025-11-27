Isabel Ruiz de la peña rescata a las mujeres del Románico

La medievalista Isabel Ruiz de la Peña ofreció este miércoles una conferencia en el RIDEA centrada en el protagonismo de las mujeres en Asturias durante el románico. Ruiz de la Peña destacó tanto a mujeres del entorno regio, como la hermana de Alfonso VI, Urraca, vinculada al Arca Santa, como a figuras de la nobleza local que desempeñaron un papel clave en la vida religiosa y cultural, como la condesa Enderquina, impulsora del Monasterio de Cornellana. También se refirió a mujeres altomedievales menos conocidas, documentadas a través de lápidas funerarias, como Greodo, vinculada a San Salvador de Cibuyo. Sobre la relevancia de estas mujeres, la medievalista afirmó: "No se trata solo de figuras del poder, sino de un verdadero núcleo femenino con una presencia fuerte y decisiva en la Asturias del románico". La conferencia abordó el papel de reinas, infantas y abadesas, así como las donaciones y la influencia social de mujeres como Gontrodo Pérez o Sancha González.