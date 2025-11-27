Isabel Ruiz de la peña rescata a las mujeres del Románico
"Hubo un núcleo femenino con presencia fuerte en la época", dice la medievalista en el RIDEA
La medievalista Isabel Ruiz de la Peña ofreció este miércoles una conferencia en el RIDEA centrada en el protagonismo de las mujeres en Asturias durante el románico. Ruiz de la Peña destacó tanto a mujeres del entorno regio, como la hermana de Alfonso VI, Urraca, vinculada al Arca Santa, como a figuras de la nobleza local que desempeñaron un papel clave en la vida religiosa y cultural, como la condesa Enderquina, impulsora del Monasterio de Cornellana. También se refirió a mujeres altomedievales menos conocidas, documentadas a través de lápidas funerarias, como Greodo, vinculada a San Salvador de Cibuyo. Sobre la relevancia de estas mujeres, la medievalista afirmó: "No se trata solo de figuras del poder, sino de un verdadero núcleo femenino con una presencia fuerte y decisiva en la Asturias del románico". La conferencia abordó el papel de reinas, infantas y abadesas, así como las donaciones y la influencia social de mujeres como Gontrodo Pérez o Sancha González.
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- La arteria de Oviedo que estrena nuevas terrazas cubiertas tras meses de obras