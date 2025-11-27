Marcos Tamargo busca colores en la exposición que hoy inaugura en la Universidad de Oviedo
El pintor convierte la materia en protagonista absoluta de su obra y vuelve la mirada a Asturias
Marcos Tamargo (Gijón, 1982) presenta hoy, a las 19.00 horas, en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo su obra reciente, reunida bajo el título "Donde se esconden los colores". Son, en total, 19 piezas, de diverso formato, la mayor de tres metros de longitud, y entre ellas hay grabados y obras sobre papel y tabla. En todas ellas la materia es el elemento trascendental.
Tamargo recurre a pigmentos, arenas, tierras y otros materiales, incluido el carbón, "recolectados" durante sus viajes a lugares lejanos, como Kenia o Nueva York, o aquí mismo, en Asturias, y cuida el soporte, que en el caso del papel está hecho a mano y procede de lugares tan distantes como la India.
El artista se ha propuesto utilizar la materia como "hilo conductor de su obra". La integra en su lenguaje plástico y procura dotarla de "una carga poética y sensorial única".
Marcos Tamargo, considerado uno de los precursores de la técnica MoveArt, que integra dos pinturas en un mismo lienzo –una se ve cuando está iluminado, la otra en la oscuridad–, puede presumir de una pintura de "gesto largo y decidido, en la que la materia se transforma en memoria".
La experiencia del viaje ha estado siempre presente en su obra, sin embargo, el artista adelanta que en esta ocasión vuelve a mirar a Asturias, con obras que "evocan la niebla, la bruma y la nieve de esta tierra, reinterpretadas a través de materiales y colores traídos de otros paisajes del mundo".
Esta tarde, al acto inaugural de "Donde se esconden los colores" está anunciada la asistencia de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, María Pilar García Cuetos.
García Cuetos, historiadora del Arte, ha escrito, además, uno de los textos del catálogo de la exposición, recordando el paso de Marcos Tamargo por la Universidad de Oviedo como estudiante y reconociéndole el haber sabido "imponer su propio lenguaje, fundamentalmente abstracto-figurativo, al servicio de una particular visión de la realidad, de la vida misma".
El rector Ignacio Villaverde y el magistrado y coleccionista de arte Luís Fernández Antelo también escriben en el catálogo de "Donde se esconden los colores".
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
- Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett