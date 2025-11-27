Marcos Tamargo busca colores en la exposición que hoy inaugura en la Universidad de Oviedo

Marcos Tamargo (Gijón, 1982) presenta hoy, a las 19.00 horas, en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo su obra reciente, reunida bajo el título "Donde se esconden los colores". Son, en total, 19 piezas, de diverso formato, la mayor de tres metros de longitud, y entre ellas hay grabados y obras sobre papel y tabla. En todas ellas la materia es el elemento trascendental.

Tamargo recurre a pigmentos, arenas, tierras y otros materiales, incluido el carbón, "recolectados" durante sus viajes a lugares lejanos, como Kenia o Nueva York, o aquí mismo, en Asturias, y cuida el soporte, que en el caso del papel está hecho a mano y procede de lugares tan distantes como la India.

El artista se ha propuesto utilizar la materia como "hilo conductor de su obra". La integra en su lenguaje plástico y procura dotarla de "una carga poética y sensorial única".

El cuadro "La carrera hasta el árbol". / C. T.

Marcos Tamargo, considerado uno de los precursores de la técnica MoveArt, que integra dos pinturas en un mismo lienzo –una se ve cuando está iluminado, la otra en la oscuridad–, puede presumir de una pintura de "gesto largo y decidido, en la que la materia se transforma en memoria".

La experiencia del viaje ha estado siempre presente en su obra, sin embargo, el artista adelanta que en esta ocasión vuelve a mirar a Asturias, con obras que "evocan la niebla, la bruma y la nieve de esta tierra, reinterpretadas a través de materiales y colores traídos de otros paisajes del mundo".

Esta tarde, al acto inaugural de "Donde se esconden los colores" está anunciada la asistencia de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, María Pilar García Cuetos.

García Cuetos, historiadora del Arte, ha escrito, además, uno de los textos del catálogo de la exposición, recordando el paso de Marcos Tamargo por la Universidad de Oviedo como estudiante y reconociéndole el haber sabido "imponer su propio lenguaje, fundamentalmente abstracto-figurativo, al servicio de una particular visión de la realidad, de la vida misma".

El rector Ignacio Villaverde y el magistrado y coleccionista de arte Luís Fernández Antelo también escriben en el catálogo de "Donde se esconden los colores".