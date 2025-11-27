Un nuevo paso para la reforma integral del Hospital Monte Naranco: el comité de expertos evalúa las ofertas presentadas
Cuatro empresas aspiran a redactar el plan director y el proyecto básico y de ejecución de la primera fase
Las cuatro ofertas presentadas para diseñar la reforma integral y ampliación del Hospital Monte Naranco están siendo evaluadas por el comité de expertos. Tras un primer análisis de la documentación presentada por las empresas Estudio Chile 15, Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, Argola Arquitectos y la unión temporal de empresas (UTE) formada por HN Pinearq y Estudio Norniella se ha solicitado un informe sobre diversas cuestiones al equipo formado por tres técnicos que fue nombrado por la Consejería de Salud.
El comité de expertos valorará aspectos como las soluciones técnicas propuestas por las cuatro firmas que incrementen la confortabilidad y sostenibilidad, el plan funcional o el programa de trabajo para ejecutar la obra. Este equipo examinará la documentación no solo del plan director y el proyecto básico y de ejecución de la primera fase. También evaluará las ofertas que se presenten para elaborar el estudio de seguridad y para ejercer la dirección facultativa de la primera fase.
Habitaciones individuales
El informe que redacta actualmente el comité de expertos, con un plazo de un mes, será remitido a la mesa de contratación, que realizará su propuesta de adjudicación. La reforma integral planteada para el Hospital Monte Naranco proyecta que las habitaciones tengan una cama o dos como máximo, terminando con las actuales de tres y cuatro. La Consejería de Salud fija que un “objetivo a considerar” en el diseño de la reforma del complejo hospitalario es que la mitad de las habitaciones sean individuales.
El Hospital Monte Naranco, que está especializado en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, cumplió recientemente 78 años. La rehabilitación será aprovechada «para realizar los cambios organizativos y funcionales que permitan ofrecer unos servicios más ágiles y resolutivos», refleja Salud en las bases del concurso.
La Consejería pretende que la reforma haga posible «avanzar en la integración» del complejo sanitario y sus servicios, fundamentalmente la geriatría, con el HUCA. También tiene entre sus objetivos que el área quirúrgica complemente a la del gran complejo sanitario.
