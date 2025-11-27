Oviedo prepara una Navidad de récord: las luces iluminarán 340 ubicaciones y habrá 790 arcos luminosos

La Navidad más brillante está a punto de llegar a Oviedo. El Alcalde, junto a los niños con cardiopatías congénitas, encenderán el viernes –a las ocho de la tarde y desde la calle Uría– las luces que este año marcarán números de récord. Las ubicaciones iluminadas se extenderán hasta las 340 frente a las 337 del año pasado y los operarios de la empresa Germán Vizcaíno trabajan a contrarreloj en los últimos remates de una decoración que incluye 790 arcos –son doscientos más que el año pasado–, 380 motivos navideños –diez más– y 230 figuras de 3D. También habrá 25 letreros que darán la bienvenida a los barrios. En total, los diferentes motivos festivos llegarán a 219 calles y plazas, 40 puntos en la zona rurales y 33 centros sociales.

La concejalía de Alumbrado, liderada por Nacho Cuesta, incorpora este año varias novedades. Al gigantesco cono de luz que dará la bienvenida a los conductores en la plaza de la Cruz Roja, se suman las decenas de bolas plateadas hinchables de distintos tamaños –algunas de hasta dos metros de diámetro– en la plaza del Ayuntamiento y se instalarán códigos QR en los diferentes elementos para acceder a la web del Ángel de Javi. Se trata de la campaña que ha puesto en marcha la familia del pequeño enfermo para conseguir un millón de euros y poder tratarle contra su trastorno del neurodesarrollo con regresión, una investigación aún en fase experimental.

107 casetas

La programación navideña –que se presenta a las diez de este mañana por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz– incluye también las actividades infantiles del Campo de San Francisco y el mercado entre las plazas de Porlier y Catedral y la calle Eusebio González Abascal.En total, 107 casetas que llenarán de luz, compras y ambiente festivo el casco histórico. También habrá actividades paralelas como conciertos, actividades infantiles, coros y visitas guiadas por los principales escenarios navideños del casco histórico.

El arranque de la programación provocará cortes de tráfico en el centro de Oviedo a lo largo de todo el viernes. Los agentes de la Policía Local restringirán el tránsito de los coches a las diez de la mañana en las calles Marqués de Santa Cruz y el tramo de la calle Uría, entre la calle Argüelles y la plaza de la Escandalera y la calle Fruela.