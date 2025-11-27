Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba… y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito

Oviedo ya tiene lista la Navidad. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, presentó este jueves el programa más amplio y diversificado de los últimos años, con más de un centenar de actividades repartidas por toda la ciudad y que abarcan desde grandes conciertos y espectáculos hasta talleres infantiles, mercados tradicionales y propuestas culturales para todas las edades. Pero, entre un calendario repleto de citas, el Ayuntamiento ha querido destacar dos grandes novedades: el primer amagüestu navideño infantil, que llenará de castañas y ambiente festivo el Campo San Francisco el próximo 20 de diciembre a las 18.30 horas, y el nuevo recorrido de la Cabalgata de Reyes, que se estrenará el día 5 con un itinerario ampliado y más céntrico.

La ciudad encenderá oficialmente sus luces este viernes, con el evento "Oviedo enciende la Navidad". La celebración se concentrará en Calle Uría, donde desde las 18.30 horas actuarán AXOL DJ y el Coro Joven Divertimento. El acto central, el encendido navideño, tendrá lugar a las 20.00 horas, seguido del concierto de La Banda de Jaime Terrón. La Plaza del Ayuntamiento ofrecerá, por su parte, una actuación de la Banda Infantil de la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto, y el casco antiguo acogerá pasacalles de la Banda de Música “Ciudad de Oviedo" y de la Real Banda de Gaitas.

Los más pequeños podrán disfrutar también del espectáculo itinerante Puppets Nöel, que partirá a las 18.30 horas de la Plaza de la Catedral y recorrerá Eusebio González Abascal, Porlier, San Francisco y Uría, marcando el inicio de unas semanas en las que las calles del casco histórico volverán a convertirse en un escenario navideño permanente.

Un amagüestu inédito: castañas gratis… pero solo con jersey navideño

La gran novedad adelantada por la concejala Díaz es la celebración del primer amagüestu navideño infantil en la historia del programa municipal. Será el 20 de diciembre a las 18.30 horas en el Campo San Francisco. A diferencia de otros amagüestos tradicionales, este tendrá un marcado espíritu festivo y participativo: solo quienes acudan con jersey navideño podrán acceder al reparto gratuito de castañas, una iniciativa que el Ayuntamiento busca convertir en un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas.

La música, las actividades y una ambientación especial completarán esta cita pensada para que niños y familias “disfruten del parque como nunca en Navidad”, según destacó Díaz.

Mercados navideños y espectáculos itinerantes

La Plaza de la Catedral y Porlier serán desde este viernes el epicentro del comercio navideño con el Mercado de Artesanía y el Mercadillo de Navidad, ambos abiertos hasta el 6 de enero de 12.00 a 20.00 horas. A ellos se suma el Mercado "El Camino", especializado en productos monásticos, ubicado en Milicias Nacionales del 5 al 23 de diciembre.

El casco histórico volverá a llenarse cada tarde de espectáculos itinerantes, distintos según la fecha: Luces de Navidad (5 de diciembre), Flores de Pascua (día 6), Renos (día 7), Sonata de Navidad (19), Los Cascanueces (20), Fantasía Blanca – Oro Viejo (26) y Patruyasos (27). Todos comenzarán a las 18.30 horas y seguirán un recorrido común que atraviesa Catedral, Porlier, San Francisco, Pelayo, Melquiades Álvarez, San Bernabé, Nueve de Mayo y Longoria Carbajal.

San Francisco, gran parque navideño

El Campo San Francisco volverá a ser el corazón del ocio familiar. Desde el 28 de noviembre y hasta el 6 de enero abrirá la pista de hielo, todos los días de 10.00 a 22.00 horas, con horarios especiales en festivos. Las atracciones —tobogán, noria, tren infantil, tiovivo, hinchables y la exposición “Navidad Navidad Loca Navidad”— funcionarán de tarde en días lectivos y mañana y tarde en vacaciones.

A escasos metros estará el Gastro Navideño Winter Garden, que abrirá cada día hasta medianoche en fines de semana y vísperas.

Tren de la Navidad y Navibus

El tradicional Tren de la Navidad, gratuito, circulará del 19 de diciembre al 4 de enero con salida desde la Plaza del Ayuntamiento y un amplio itinerario que incluye Magdalena, Campomanes, Martínez Marina, Uría y Santa Susana. El Navibus, que recorre las calles iluminadas, repite formato con salidas a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas.

Papá Noel, Aliatar y Reyes

Papá Noel desfilará por Oviedo el 24 de diciembre desde las 17.30 horas, en un trineo tirado por seis elfos y acompañado por la Banda de Gaitas Vetusta. El Príncipe Aliatar recibirá a los niños en el Campoamor los días 2 y 3 de enero, y los Reyes Magos harán lo propio en la Sala de Cristal del PEC el 4 y 5 de enero, con acceso gratuito.

La gran Cabalgata de SSMM los Reyes Magos de Oriente, del día 5 de enero a las 18.30 horas, estrenará recorrido: partirá de Santa Susana, seguirá por Conde de Toreno, Marqués de Pidal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, Plaza de la Catedral, Águila, Jovellanos, Argüelles y regresará a Uría y Marqués de Santa Cruz.

Cultura, cine y deporte

El programa cultural incluye musicales infantiles, cine gratuito en el Filarmónica, la Gala Internacional de Magos, ballet, conciertos de piano a la luz de las velas, humor y el recital de Ainhoa Arteta. El Museo de Bellas Artes propone exposiciones y talleres infantiles, y los belenes de Trascorrales y la Catedral volverán a ser paradas obligadas.

El deporte tendrá su cita mayor con la San Silvestre Ciudad de Oviedo, la carrera más multitudinaria de Asturias, que despedirá el año como es tradición. Y, días antes, la plaza de La Escandalera acogerá la Carrera Papá Noel, el 21 de diciembre.

Con este programa, Oviedo se prepara para vivir una Navidad “más participativa, más luminosa y más familiar que nunca”. Las luces se encienden ya este viernes: la ciudad está lista.