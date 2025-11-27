Papá Noel aspira a reunir a 4.000 personas el 21 de diciembre en Oviedo por este motivo

La carrera popular de Papá Noel aspira este año a reunir a 4.000 participantes en Oviedo el próximo 21 de diciembre. La prueba, que saldrá el próximo 21 de diciembre a las 12.00 horas desde la calle Uría, fue presentada este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento por la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez Suárez, acompañada del presidente de Total Energies, Javier Sáenz de Jubera, y del propio Papá Noel.

Méndez destacó la importancia de esta cita, «un evento deportivo y familiar que cada año suma más corredores y llena de ambiente festivo el centro de la ciudad». La edil agradeció el apoyo de Total Energies, principal patrocinador, y recordó que las inscripciones ya están abiertas en 321go.es, animando a no esperar al último momento para apuntarse «ante el riesgo de que los dorsales se agoten, como ha ocurrido recientemente con la San Silvestre».

Sáenz de Jubera señaló que «la intención es alcanzar los 4.000 dorsales» y anunció que, al finalizar la carrera, se sorteará un viaje familiar a PortAventura entre los inscritos. Papá Noel, encargado de cerrar la presentación, invitó a «participar a todo el mundo» y garantizó que la jornada será «una fiesta inolvidable para grandes y pequeños».

Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el 16 de diciembre, con precios que oscilan entre los 11 euros en la modalidad individual y tarifas reducidas para equipos y familias.