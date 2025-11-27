Papá Noel aspira a reunir a 4.000 personas el 21 de diciembre en Oviedo por este motivo
"El evento llenará de ambiente la ciudad", afirma la tercera teniente de alcalde de Oviedo, Conchita Méndez
La carrera popular de Papá Noel aspira este año a reunir a 4.000 participantes en Oviedo el próximo 21 de diciembre. La prueba, que saldrá el próximo 21 de diciembre a las 12.00 horas desde la calle Uría, fue presentada este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento por la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez Suárez, acompañada del presidente de Total Energies, Javier Sáenz de Jubera, y del propio Papá Noel.
Méndez destacó la importancia de esta cita, «un evento deportivo y familiar que cada año suma más corredores y llena de ambiente festivo el centro de la ciudad». La edil agradeció el apoyo de Total Energies, principal patrocinador, y recordó que las inscripciones ya están abiertas en 321go.es, animando a no esperar al último momento para apuntarse «ante el riesgo de que los dorsales se agoten, como ha ocurrido recientemente con la San Silvestre».
Sáenz de Jubera señaló que «la intención es alcanzar los 4.000 dorsales» y anunció que, al finalizar la carrera, se sorteará un viaje familiar a PortAventura entre los inscritos. Papá Noel, encargado de cerrar la presentación, invitó a «participar a todo el mundo» y garantizó que la jornada será «una fiesta inolvidable para grandes y pequeños».
Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el 16 de diciembre, con precios que oscilan entre los 11 euros en la modalidad individual y tarifas reducidas para equipos y familias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca