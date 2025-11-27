Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán

Las obras se suceden en los alrededores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para mejorar el acceso a las instalaciones sanitarias. El viceconsejero de Movilidad, Jorge García, ha visitado los trabajos para la construcción del nuevo intercambiador de autobuses y los pasillos rodantes que unirán el apeadero con Consultas Externas. La inversión asciende a 4,5 millones de euros. Ambas obras encaran ya su fase final. Es por ello que el avance de los trabajos ya permite ver cómo será el resultado final. Por un lado, la cintas serán similares a la que existen en los grandes aeropuertos. Tendrá una longitud de setenta metros y podrá transportar a 6.000 personas a la hora.

Uno de los problemas a la hora de diseñar la estructura es qué pasaría los días con intensas precipitaciones. El Ejecutivo de Adrián Barbón ha optado por cubrir la estructura con una capota formada por una serie de arcos que ya han sido colocados. Las principales ventajas de esta solución son la ligereza de la estructura y la sencillez de instalación. Además, la sección de la galeríadispondrá de un ancho interior libre y contará con una iluminación complementaria a la de los tapices para mejorar la uniformidad de prestaciones dentro de las exigencias técnicas vigentes.

Las cintas, adjudicadas a la empresa Ogensa por 2,5 millones de euros, estarán divididas en dos tramos de 35 metros y cada uno equipado con dos tapices rodantes, uno para cada sentido, capaces de ir a una velocidad de 0,5 metros por segundo. Los equipos, diseñados para trabajar a la intemperie, tendrán una sonoridad reducida a 60 decibelios, además de iluminación integrada y sistemas de seguridad conforme a la norma europea EN-115.

Paralelamente, avanza también la construcción de la gran marquesina de autobuses situada entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias, adjudicada por 1,39 millones. Con una superficie cercana a los 300 metros cuadrados, el nuevo intercambiador concentrará las paradas de los 430 autobuses que se detienen cada día en el entorno del HUCA. El equipamiento incluirá bancos, aseos, aparcabicis, áreas de recarga eléctrica, puntos de información y cortavientos para proteger a los usuarios.