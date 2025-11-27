Así fue el recreo solidario y sostenible que celebraron dos centros educativos ovetenses

El recreo en el colegio Baudilio Arce y en el IES Doctor Fleming fue solidario y sostenible. Alumnos del segundo curso de Administración y Gestión de FP del instituto ovetense instalaron dos mesas en los recintos de ambos centros educativos para repartir bolsas reutilizables que les habían entregado el Ayuntamiento de Oviedo, la Junta General y el Principado.

Los escolares y profesores que las recogían les entregaban un donativo, que se destinará a la asociación «El ángel de Javi», que busca recaudar un millón y medio de euros para traer a España una terapia génica pionera para luchar contra la enfermedad de Nedamss que padece el ovetense Javi, de ocho años, y otras 225 personas en todo el mundo, entre ellas nueve niños en España. En menos de una hora, sumando los dos recreos, los organizadores del proyecto de reciclaje del IES Doctor Fleming lograron reunir 525 euros en el mercadillo solidario y sostenible. «Entre los dos centros, de las 300 bolsas nos quedaron solo dos decenas y esas nos las han pedido profesores», explica Nacho García, profesor del grupo de alumnos que promueven la iniciativa.

Satisfacción

Todos ellos trasladaron su «satisfacción» por la colaboración de los estudiantes y de sus familias. Días antes habían explicado la iniciativa y los escolares de los dos últimos cursos del colegio Baudilio Arce, de 5.º y 6.º de Primaria, y los alumnos de ESO, Bachillerato y FP del IES Fleming acudieron ya con sus donaciones preparadas para el recreo. Esta acción se enmarca en la Semana Europea de la Prevención de Residuos, la mayor campaña de concienciación que se desarrolla en Europa.

El IES Fleming participa en una causa solidaria colaborando con «El ángel de Javi» y también «traslada el mensaje de que hay que cuidar el medio ambiente no generando más residuos», destaca la directora del centro educativo, Natalia Ortiz. Gea Saavedra y Yoel García, dos de los alumnos del grupo que promueve la iniciativa, destacan la «gran colaboración» lograda en el mercadillo organizado en los dos centros educativos. Una labor que comenzó «solicitando las bolsas a la Junta General, al Ayuntamiento y al Principado», apuntan. El IES Fleming ha desarrollado también en los últimos cursos la recogida de residuos electrónicos tanto en el centro como en el mercado del Fontán.