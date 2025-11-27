Sobrecostes y casi un año más de ejecución en la reforma de un centro de menores de Oviedo: "La consejera miente"

Sobrecostes de 400.000 euros y un plazo de ejecución de casi un año más de lo previsto. Este es el resultado de la reforma integral del centro de menores de Los Pilares y la consejera de Servicios Sociales, Marta del Arco, dio este jueves explicaciones en la comisión del ramo sobre los problemas que ha habido en esta obra. Lo hizo a preguntas de la diputada popular Beatriz Polledo quien calificó de "sangrante la incapacidad del Ejecutivo autonómico de gestionar". "En este tiempo, los menores se han movido como cajas y la consejera miente".

La reforma, financiada con fondos de la Unión Europea, salió a adjudicación en junio de 2023 con un coste de 2,5 millones de euros. La mesa de contratación se decantó por la empresa Sardalla Española y los trabajos se adjudicaron en 2,3 millones de euros. En junio de 2024 se firmó el acta de replanteo dando inicio a unas obras que se preveía que durasen seis meses ylos operarios se han encontrado con varios problemas por el camino.

Uno de ellos fueron los daños estructurales que se aparecieron a lo largo de la ejecución de los trabajos y no estaban previstos en el proyecto. Una situación que provocó que el Principado ampliase en un trimestre el plazo de entrega de las obras. A continuación, los operarios detectaron que las paredes estaban "deterioradas internamente". "Es por ello -detalló Del Arco- que el 14 de marzo se aprueba un modificado del proyecto y la ejecución se amplía en otros 4 meses". Las lluvias impidieron avanzar al ritmo que se preveía y Sardalla Española pidió el julio otra ampliación de plazo. "En este tiempo ha habido tres modificados de obra", detalló la consejera.

Solucionados todos los problemas, la consejería recepcionó este miércoles los trabajos y, ahora, falta por dotar a las instalaciones de mobiliario. Ya se ha puesto en marcha una licitación para adquirir todo lo necesario para instalar un servicio de lavandería y una cocina industrial. También con la contratación del resto del mobiliario.

Sin embargo, estas explicaciones no acaban de convencer a Polledo. La diputada popular afirmó que la "incompetencia" del gobierno de Barbón la "pagan los menores y los asturianos más vulnerables". "Los usuarios fueron trasladados al Materno Infantil del Parque de Invierno con la previsión de volver a Los Pilares en diciembre de 2024 o a principios de 2025. Esta fue la promesa incumplida número 1". También criticó que en este tiempo se han dado varios plazos de ejecución que no fueron realidad. "Decía que las obras estaban en la recta final y los menores volverían en julio, otro plazo fake".

En septiembre, añadió, surgió un nuevo inconveniente. Los menores tuvieron que abandonar el Materno porque debían empezar las obras para la construcción del nuevo centro para pacientes con ELA. "Los trabajos no podían esperar más porque también están financiados con fondos europeos y lo que hicieron recolocar a los usuarios en los centros de la Fundación Cruz de los Ángeles, Camplilín y Colloto. Instalaciones ya de por sí saturadas y los trabajadores dispersados. Esto es un caos". También tuvieron que habilitar en Gijón un centro para atención inmediata.