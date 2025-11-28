Alarma en pleno centro de Oviedo: la presencia de un hombre en una azotea moviliza a bomberos y policías

Un importante despliegue de emergencia sorprendió el mediodía de este viernes a vecinos y transeúntes de la calle San Francisco de Oviedo. Varias dotaciones de Bomberos de Oviedo, patrullas de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona después de que una llamada alertase de la presencia de un hombre en una azotea del céntrico vial, generando momentos de inquietud entre los viandantes.

Según explican fuentes de la intervención, el aviso apuntaba a un varón situado en una zona elevada del edificio, lo que llevó a activar el protocolo de respuesta ante un posible riesgo. La imagen de los camiones de bomberos y los vehículos policiales ocupando parte de la calle provocó un gran revuelo en pleno corazón de la ciudad, donde muchos ciudadanos se detuvieron a observar lo que ocurría, algunos con evidente preocupación.

Finalmente, todo quedó en un susto. El hombre decidió descender por sus propios medios antes de que los servicios de emergencia tuviesen que intervenir directamente. Su salida voluntaria permitió dar por concluida la operación pocos minutos después, calmando a los curiosos que, durante un breve lapso, observaron la escena con el corazón en un puño.

La rápida movilización de los equipos de seguridad y la resolución sin incidentes dejaron la zona nuevamente en calma, sin que fuese necesario adoptar medidas adicionales.