Alarma en pleno centro de Oviedo: la presencia de un hombre en una azotea moviliza a bomberos y policías
Varios testigos dieron la voz de alarma
Un importante despliegue de emergencia sorprendió el mediodía de este viernes a vecinos y transeúntes de la calle San Francisco de Oviedo. Varias dotaciones de Bomberos de Oviedo, patrullas de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona después de que una llamada alertase de la presencia de un hombre en una azotea del céntrico vial, generando momentos de inquietud entre los viandantes.
Según explican fuentes de la intervención, el aviso apuntaba a un varón situado en una zona elevada del edificio, lo que llevó a activar el protocolo de respuesta ante un posible riesgo. La imagen de los camiones de bomberos y los vehículos policiales ocupando parte de la calle provocó un gran revuelo en pleno corazón de la ciudad, donde muchos ciudadanos se detuvieron a observar lo que ocurría, algunos con evidente preocupación.
Finalmente, todo quedó en un susto. El hombre decidió descender por sus propios medios antes de que los servicios de emergencia tuviesen que intervenir directamente. Su salida voluntaria permitió dar por concluida la operación pocos minutos después, calmando a los curiosos que, durante un breve lapso, observaron la escena con el corazón en un puño.
La rápida movilización de los equipos de seguridad y la resolución sin incidentes dejaron la zona nuevamente en calma, sin que fuese necesario adoptar medidas adicionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- La arteria de Oviedo que estrena nuevas terrazas cubiertas tras meses de obras
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba… y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito