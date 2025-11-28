Alberto Rionda, líder de "Avalanch": "Después de 30 años, lo difícil es quitar temas del repertorio, todo lo que tocamos es imprescindible"

Alberto Rionda (Oviedo, 1962) llega este sábado 29 de noviembre a Oviedo (Tribeca Live, 20.30 horas, 27 euros), con la gira del 30 aniversario de su banda "Avalanch", una de las más aclamadas en el mundo del metal en España y Latinoamérica.

—¿Qué significa tocar aquí?

—Estamos haciendo la gira del 30 aniversario por toda España, por América y llego aquí, a casa, a una sala emblemática, con ganas de tocar delante de mi público. Esta es una banda asturiana, sé que ahora mismo no es así porque soy el único asturiano de la formación, pero como fue semilla de músicos asturianos, la gente sigue llamándola banda asturiana, y eso me mola.

—¿En qué momento están ahora?

—En el de echar la vista atrás y sentirse orgulloso de todo lo conseguido estos años, de todas esas canciones que han quedado para la posteridad, de la legión de fans que tenemos por todo el mundo. Damos gracias al apoyo de la gente durante todos estos años y seguimos mirando hacia el futuro.

—¿Qué están percibiendo en esta gira?

—Notamos el cariño de toda la gente que ha ido siguiendo la evolución de la banda. Nos sorprende ver gente joven, nos gusta muchísimo, porque de alguna manera hay un relevo generacional. Nos sentimos muy recompensados y reconfortados.

—¿Qué va a poder escuchar el público este sábado?

—Honestamente no ofrecemos nada nuevo. Es un repertorio de estos 30 años, un resumen de un par de horas. Lo que sí tenemos es un show muy renovado, con artistas con mucho que aportar, con energía nueva, y con un vocalista excepcional, José Pardial, creo que el más técnico de los que hemos tenido.

—¿Cuáles son esas canciones más especiales en un concierto como éste?

—El problema del set-list después de tantos años es más qué quitamos. Si se tiene en cuenta que de cada album ha habido 2 o 3 temas que han sido single, la dificultad es desechar canciones. Hay algunos que tenemos que tocar sí o sí cada noche: "Xana", "Mil motivos", "Alas de cristal"... Esos no los podemos dejar de tocar, pero es que todo lo que tenemos en el repertorio es imprescindible.

—¿Cuando los toca en directo se acuerda del momento en que surgieron y del tiempo transcurrido?

—En directo me llama mucho la atención cómo esos temas calaron en tanta gente de distintos puntos de la geografía española y latinoamericana. En "Xana" el cantante empieza con la primera frase y en cualquier lugar del mundo el público canta a capella el resto. Y claro que pienso en esos momentos íntimos en que uno compone el tema en su estudio y en cómo pasamos a este cuando 30 años más tarde toda la gente la canta. Es un momento mágico, la verdad.

—Hablaba de mirar al futuro. ¿Cuáles son los planes de '"Avalanch"?

—El año que viene empezaremos a trabajar ya en el proximo album en enero. Tenemos ganas de seguir aportando y de continuar el ciclo natural, de hacer gira, entrar la estudio, componer, hacer gira... Es un movimiento muy bonito en las bandas, cuando cambias de un tercio a otro, cuando saboreas el final de la gira y empiezas a pensar en grabar el próximo disco.

—¿En qué momento está la formación?

—Es muy importante la estabilidad. No siempre se logra. Ahora estamos en un buen momento, con Nando Campos al bajo, Manuel Ramil en los teclados, Bjorn Mendizábal a la batería, Pardial a la voz y servidor en la guitarra. Esta es la formación que va a apostar por el futuro de la banda.

—Ramón Lage se había incorporado a esta gira pero se ha puesto de baja.

—Sí, no ha podido estar en los últimos conciertos y parece que la baja se alargará y no podrá finalizar la gira.

—¿Cómo ve el momento del metal-rock?

—Es muy peculiar, porque las tecnologías están irrumpiendo con más fuerza. Las IAs van a cambiar todo el panorama tecnológico paonerama tecnológico. Pero el futuro será responsabilidad nuestra, de los artistas, para estar activos y aportar. Es nuestra responsabilidad estar en la vanguardia de los cambios.

—¿Cómo suena la IA cuando intenta inventarse una canción de "Avalanch"?

—Te puede hacer alguna canción, pero sin creatividad, sin alma. Es como una sopa musical. Te puede hacer cosas maravillosas, pero sin control y sin rumbo no aportaría nada. Como con cualquier otro aparato, aunque la IA, es verdad, lo multiplica todo por mil. Tiene mucho que aportar y de hecho es inevitable que lo haga porque nos va a pasr por encima, peropor eso es importante ser activos, conocerla y apoyarnos en ella para ser creativos, no al revés.

—Un último mensaje de cara al concierto de este sábado

—Que tienen una oportunidad única. Si conocen a la banda, van a pasar una noche entrañable y divertida de dos horas. Si no nos conocen, es un resumen de 30 años en una buena noche de rock'n'rolly metal a la que están todos invitados a asistir.