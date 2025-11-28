Arrancan los EnCOHENtros con flamenco.

Los sextos EnCOHENtros se abrieron en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo con flamenco, con una conversación musical entre el musicólogo Faustino Núñez y el guitarrista Marcelo de la Puebla, en la foto. El músico, poeta y cantautor Antonio Martínez Ares dialogará hoy a las 19.00 horas con la profesora Elena Merino sobre "La poética del Carnaval de Cádiz: la comparsa de Martínez Ares ", título homónimo de la tesis doctoral de Merino. El músico es uno de los autores de comparsas más veteranos de la actualidad, y uno de los autores en activo más premiados.