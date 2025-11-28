Aviso a los conductores de Oviedo: comienzan los cortes de tráfico para el gran encendido navideño de este viernes

Cuenta atrás para el estallido de luz que da la bienvenida a la Navidad en Oviedo. La gran celebración prevista esta tarde por el Ayuntamiento para encender el amplio despliegue de iluminación festiva desde las 20.00 horas de este viernes está conllevando también reordenaciones en el tráfico que, al menos hasta el mediodía, no habían ocasionado singificativos atascos, aunque la concejalía de Seguridad Ciudadana advierte que ya están en marcha las restricciones.

La Policía Local cortó al final de la mañana de este viernes el tráfico rodado en las calles Marqués de Santa Cruz y en el tramo de Uría comprendido entre Argüelles–Escandalera y Fruela. Estos cierres estarán activos hasta el final de los actos y la retirada del camión–escenario, prevista en torno a la medianoche.

Pese a las restricciones, los residentes de la calle Fruela, los usuarios del hotel situado en esa vía y los vecinos de Rosal, Plaza del Riego y Altamirano pueden acceder a la zona por el itinerario Martínez Marina – Cabo Noval – Principado – Fruela.

La Policía advierte, además, de que puede que se produzca un segundo corte de tráfico si la afluencia de público hace incompatible la circulación con la seguridad vial. Ese cierre adicional afectaría a Argüelles, entre la Plaza del Carbayón y la calle Uría, aunque se intentará mantener operativo el acceso al aparcamiento de la Escandalera, siempre que las condiciones lo permitan.

Las paradas de taxi y las líneas de autobús urbano afectadas están temporalmente suspendidas o reubicadas hasta que concluya la programación. Las autoridades piden seguir las indicaciones de Policía Local, Protección Civil y demás cuerpos de seguridad para garantizar el buen desarrollo del evento.

Todo ello para que la capital asturiana descorche su Navidad a partir de las ocho de la tarde. El equipo de gobierno que lidera Alfredo Canteli lleva semanas trabajando en la programación para que esta sea una tarde inolvidable con villancicos y el inicio de unas fiestas en las que los ovetenses se volverán a reunir con sus familias y aquellos que están fuera volverán a su casa. Las actividades, como en los últimos años, se llevarán a cabo en la calle Uría, a la altura de la plaza de la Escandalera. El Ayuntamiento instalará un gran escenario, que será inaugurado por el DJ Axol a las 18.30 horas e irá calentando el ambiente en mitad de una tarde marcada por las compras del Black Friday. «La repera Music: La Banda de Jaime Terrón» (ex de Melocos) cantará villancicos.

Entre medias, los niños del coro «Joven Divertimento» tomarán el relevo a las 19.20 horas mientras que el público se irá congregando en la arteria principal de la ciudad para una de las actividades más emocionantes del calendario ovetense. El gran momento será a las ocho de la tarde. El Alcalde hará, junto a los niños de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas (Apaci), que este año celebra su vigésimo aniversario, la cuenta atrás para apretar el botón que dará inicio a la Navidad. Será entonces cuando se enciendan los miles de puntos de luz que los operarios de la empresa Germán Vizcaíno llevan instalando por toda la ciudad desde mediados de octubre.