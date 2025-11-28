Así crece el número de viviendas turísticas en Oviedo: los datos duplican a los del verano de la pandemia y el precio del alquiler sigue disparado

En el informe realizado por Exceltur sobre el impacto económico del turismo en Asturias (2019-2024) sólo hay una referencia a Oviedo. La patronal española de empresas turísticas que impulsa competitividad, sostenibilidad y el análisis económico del sector pone el foco en las viviendas turísticas porque el número de plazas se ha multiplicado desde agosto de 2020 en la capital asturiana. Fue entonces cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) puso en marcha la primera medición fijando en 2.056 las personas que tenían cabida en los 502 pisos ubicados a lo largo de la geografía carbayona. Cada vivienda acoge a una media de 4,10 turistas.

Los últimos datos publicados, en mayo, revelan que el número de plazas. Son 4.225 en los 968 VUT que hay en la capital. Es decir, cada casa puede albergar a 4,36 personas. Esta situación provoca que los pisos turísticos ya se equiparen con la oferta hotelera, que se mantiene estable desde 2019 . Una situación, añaden desde Exceltur en el informe que vio la luz hace unos días, que está generando «una presión sobre la vivienda» con el incremento de los precios tanto de venta como de alquiler y que aumente el rechazo de los vecinos a este modelo. «Para controlar el impacto de este fenómeno –argumentan– el Principado ha reforzado la regulación con el objetivo de evitar efectos perversos en la dinámica del mercado inmobiliario favoreciendo la convivencia vecinal y equilibrando el conjunto de los componentes de la oferta turística asturiana».

Las medidas están surtiendo efecto en el número de viviendas turísticas. Las cifras bajan. Fue en agosto de 2024 cuando tocaron techo superando el millar (1.098) de pisos que aportaban 4,843 plazas al mercado. 4,41 por cada casa. Desde entonces, los números han empezado a descender. Los primeros datos en negativo fueron hace justo un año. Oviedo perdió 119 viviendas turísticas en un trimestre hasta las 979. La caída también afectó a las plazas que bajaron en medio millar. En mayo siguieron decreciendo a pesar de que los números duplican a la oferta que había en el primer verano de la pandemia.

No obstante, este descenso no está afectando a los precios de la vivienda. La media del metro cuadrado de una casa en venta se acerca a los 2.179 euros del máximo histórico que se alcanzó en enero de 2009. El dato se quedó en octubre en los 2.116 euros, según el informe mensual que realiza el portal inmobiliario Idealista. El centro junto al casco histórico continúan siendo las zonas más caras para adquirir un piso. Dentro de ellas, los alrededores de Salesas, la calle Foncalada y los edificios cercanos al teatro Campoamor son los que tienen las viviendas más caras. La media se situó en los 2.813 euros.

Tampoco tiene tope el alquiler que sigue creciendo sin encontrar freno. Va de récord en récord. La media alcanzó en octubre los 10,5 euros por metro cuadrado y, de nuevo, el eje comprendido entre Salesas, la calle Foncalada y el Campoamor es el más caro con 11,3 euros. También hay que tener en cuenta que nueve de las diez zonas con más pisos turísticos están en las zonas más comerciales. La décima se encuentra cerca del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

En concreto, los alrededores de la Catedral –con las calles San Vicente, Mon, Santa Ana, San Antonio, Canónica y San José– son los que más pisos turísticos tienen en sus calles. Suman 56, según los datos del INE. Le siguen de lejos las calles Postigo Bajo, Regla y José López Muñiz con 30 viviendas de este tipo y las vías La Lila hasta Caveda, Foncalada y el límite de General Elorza con otros 29.

Llegados a este punto, el ranking se traslada a parte de Teatinos y Rubín. Las avenidas de Roma y Lisboa, la calle Luxemburgo, la plaza Cofradía Amigos de los Quesos y las diferentes vías hasta la glorieta que rinde homenaje al bombero Eloy Palacio registran 29 pisos turísticos.

El resto de posiciones hasta completar las diez se encuentran en el corazón de Oviedo. Otra zona donde prolifera este modelo de negocio que engloba desde la plaza de Daoiz y Velarde hasta la calle Eusebio González Abascal con 28 viviendas destinadas a los visitantes; dos menos registra la calle Víctor Chávarri hasta el límite con Azcárraga y 25 hay en los alrededores del teatro Campoamor.

La reformada calle Mendizábal hasta el límite con Gascona alcanza las 22 viviendas vacacionales; mientras que las calles Nueve de Mayo, Caveda y la plaza Longoria Carvajal suman 21. Cierra este listado con Santa Clara y parte de la calle Manuel García Conde con 18.