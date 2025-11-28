La Delegación de Defensa en Asturias cierra su jornada con un brillante concierto de la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire

Como cierre de los actos del Día de la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias 2025, la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio ofreció un sensacional concierto que reunió a unas 400 personas en el Auditorio Príncipe Felipe, en un ambiente de gran acogida y destacada participación ciudadana.

El acto comenzó con una alocución de bienvenida del coronel delegado de Defensa, quien subrayó la importancia de la colaboración institucional y del estrecho vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad asturiana, agradeciendo especialmente al Ayuntamiento de Oviedo su colaboración. En representación municipal asistió el concejal de Cultura, David Álvarez. Al término de la actuación, el coronel hizo entrega de un obsequio al coronel de la Academia Básica del Aire y del Espacio como reconocimiento a la implicación y excelencia demostradas por la unidad musical.

Bajo la dirección del capitán Raúl Martínez Villanueva, la formación interpretó un repertorio variado que fue recibido con entusiasmo por el público. La calidad técnica y expresiva de la banda destacó a lo largo de todo el concierto, generando prolongados aplausos y una gran emoción entre los asistentes.

Con este concierto, la Delegación de Defensa puso el broche final a una jornada marcada por la participación ciudadana, la difusión de la cultura de defensa y la puesta en valor del trabajo de las Fuerzas Armadas en el Principado de Asturias.