"Drink The Sea", el supergrupo de Peter Buck, llega hoy a Oviedo

El guitarrista de "R.E.M.", con músicos de "Screaming Trees", "Queens of the Stone Age" y la banda de Mark Lanegan, toca esta noche en el Kuivi

Peter Buck.

Oviedo

La banda "Drink The Sea" desembarca hoy en el puerto de los Kuivi Almacenes de Oviedo para presentar un proyecto musical sugerente que reúne a seis figuras de primer nivel de la escena internacional. El concierto arrancará a las 21.30 horas (entradas 25 euros ). Este nuevo supergrupo de rock integra a los estadounidenses Peter Buck ("R.E.M.") y Barrett Martin ("Screaming Trees", "Mad Season"); al chileno Alain Johannes ("Queens of the Stone Age", "Eleven"); al británico Duke Garwood ("Mark Lanegan Band"); y a las músicas Lisette García (México) y a la estadounidense Abbey Blackwell ("La Luz", "Alvvays").

El conjunto toma su nombre de una letra escrita por Duke Garwood, y su propuesta sonora refleja de forma directa la trayectoria acumulada de todos sus integrantes como compositores, arreglistas e intérpretes. Aunque la base de sus composiciones se estructura en la tradición del rock –guitarra, bajo y batería–, "Drink The Sea" incorpora una amplia paleta tímbrica que amplía su identidad musical.

En su repertorio surgen instrumentos poco habituales en la escena rock, como el laúd árabe, el sitar indio o los gamelanes indonesios, que se integran con total naturalidad en arreglos contemporáneos. A ello se suma el uso de percusiones diversas: el surdo brasileño, el tambor de marco, el vibráfono, la marimba o la kalimba, configurando un sonido plural, rico en matices y marcado por la experimentación.

El concierto de esta noche representa una oportunidad singular para ver en directo a un grupo que combina influencias globales con la experiencia de músicos decisivos en la evolución del rock alternativo de las últimas décadas.

