"Donde se esconden los colores": la pintura matérica de Marcos Tamargo llega a la Universidad

García Cuetos y Marcos Tamargo, ayer, en la inauguración de la muestra. | FERNANDO RODRÍGUEZ

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acogió ayer la inauguración de la muestra "Donde se esconden los colores", el nuevo trabajo de Marcos Tamargo. El pintor reúne en esta colección 19 piezas donde lo matérico está en primer plano y con una gran carga poética. La vicerrectora Pilar García Cuetos fue la encargada de dar paso al pintor gijonés en la inauguración celebrada ayer por la tarde, que congregó a numeroso público. La exposición se puede ver hasta el 18 de enero.

