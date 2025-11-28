Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Giros como una noria y primeros deslizamientos: así es la Navidad en el pulmón verde de Oviedo

El Campo de San Francisco acoge las diferentes atracciones para todo tipo de públicos y con la presencia de Papá Noel

Sylvia Sánchez, Catalina Cavies, Claudia Ayllón y Ana Vegas inaugurando la pista de hielo.

Sylvia Sánchez, Catalina Cavies, Claudia Ayllón y Ana Vegas inaugurando la pista de hielo. / Irma Collín / LNE

Rosalía Agudín

La Navidad ovetense es mucho más que luces. También es momento de deslizarse sobre la pista de hielo del paseo del Bombé del Campo de San Francisco. El grupo formado por Claudia Ayllón (natural de La Coruña y estudiante de Pedagogía en la Universidad de Oviedo) y las ovetenses Catalina Cavies, Ana Vegas y Sylvia Sánchez (estudiantes de Lenguas Modernas) fueron de las primeras en estrenar este viernes las instalaciones. «La iluminación es lo que más nos gusta de la Navidad, pero hemos aprovechado el inicio para patinar», comentó la primera a pocos minutos del encendido. Las primeras pasadas no fueron del todo satisfactorias porque la primera se cayó en dos ocasiones, pero era la primera vez en su vida que se enfundaba los patines.

Otra de las atracciones más demandadas fue la noria con una larga lista de espera de los niños. Completan la oferta, la exposición «Loca Navidad» con una estética y elementos totalmente renovados a los del año pasado. No falta la casa de Santa Claus y el Grinch así como el tren y el tiovivo. El paseo de la Herradura alberga un año más la zona de hostelería cubierta y con bebidas típicas para estas fechas del año y el paseo de la Rosaleda acoge un tobogán y un renovado circuito de hinchables que lucen una nueva imagen.

Hoy, completará la programación fija de Navidad la exposición de Belenes de la plaza de Trascorrales. Será inaugurada a las 12.30 horas por el Alcalde, Alfredo Canteli, en la plaza de Trascorrales. Más de trescientas piezas compondrán la exposición que ofrecerá muchas novedades respecto al año pasado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
  2. Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
  3. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  4. Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
  5. Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
  6. La arteria de Oviedo que estrena nuevas terrazas cubiertas tras meses de obras
  7. La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
  8. Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba… y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito

El "potente proyecto" con el que Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031: esto es lo que se sabe de la candidatura

El "potente proyecto" con el que Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031: esto es lo que se sabe de la candidatura

Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”

Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”

Giros como una noria y primeros deslizamientos: así es la Navidad en el pulmón verde de Oviedo

Giros como una noria y primeros deslizamientos: así es la Navidad en el pulmón verde de Oviedo

Alarma en pleno centro de Oviedo: la presencia de un hombre en una azotea moviliza a bomberos y policías

Alarma en pleno centro de Oviedo: la presencia de un hombre en una azotea moviliza a bomberos y policías

La Delegación de Defensa en Asturias cierra su jornada con un brillante concierto de la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire

La Delegación de Defensa en Asturias cierra su jornada con un brillante concierto de la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire

Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar

Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar

Carlos Villar Flor: "En estos tiempos de polarización, conviene recordar que se puede dialogar con quien no piensa como uno, respetarle, e incluso quererle"

Carlos Villar Flor: "En estos tiempos de polarización, conviene recordar que se puede dialogar con quien no piensa como uno, respetarle, e incluso quererle"

Aviso a los conductores de Oviedo: comienzan los cortes de tráfico para el gran encendido navideño de este viernes

Aviso a los conductores de Oviedo: comienzan los cortes de tráfico para el gran encendido navideño de este viernes
Tracking Pixel Contents