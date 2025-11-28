Giros como una noria y primeros deslizamientos: así es la Navidad en el pulmón verde de Oviedo

La Navidad ovetense es mucho más que luces. También es momento de deslizarse sobre la pista de hielo del paseo del Bombé del Campo de San Francisco. El grupo formado por Claudia Ayllón (natural de La Coruña y estudiante de Pedagogía en la Universidad de Oviedo) y las ovetenses Catalina Cavies, Ana Vegas y Sylvia Sánchez (estudiantes de Lenguas Modernas) fueron de las primeras en estrenar este viernes las instalaciones. «La iluminación es lo que más nos gusta de la Navidad, pero hemos aprovechado el inicio para patinar», comentó la primera a pocos minutos del encendido. Las primeras pasadas no fueron del todo satisfactorias porque la primera se cayó en dos ocasiones, pero era la primera vez en su vida que se enfundaba los patines.

Otra de las atracciones más demandadas fue la noria con una larga lista de espera de los niños. Completan la oferta, la exposición «Loca Navidad» con una estética y elementos totalmente renovados a los del año pasado. No falta la casa de Santa Claus y el Grinch así como el tren y el tiovivo. El paseo de la Herradura alberga un año más la zona de hostelería cubierta y con bebidas típicas para estas fechas del año y el paseo de la Rosaleda acoge un tobogán y un renovado circuito de hinchables que lucen una nueva imagen.

Hoy, completará la programación fija de Navidad la exposición de Belenes de la plaza de Trascorrales. Será inaugurada a las 12.30 horas por el Alcalde, Alfredo Canteli, en la plaza de Trascorrales. Más de trescientas piezas compondrán la exposición que ofrecerá muchas novedades respecto al año pasado.