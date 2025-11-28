IU denuncia la "exclusión" de ONGDs en las subvenciones de cooperación al desarrollo

El Grupo Municipal de IU–Convocatoria por Oviedo denunció que varias ONGDs hayan quedado fuera de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo del año que viene. Señalan que la situación viene provocada por "la insuficiencia de crédito disponible" y lamentan que "impide atender adecuadamente las solicitudes presentadas por organizaciones con una trayectoria sólida y reconocida".

"Lo ocurrido es inaceptable. Estamos dejando fuera a entidades con experiencia y solvencia cuya única falta es que el Ayuntamiento no ha destinado los recursos suficientes. La cooperación al desarrollo no puede ser siempre la última de la fila en los proyectos presupuestarios", señaló la concejala Cristina Pontón.

Al igual que el PSOE, IU también hace hincapié en que la falta de recursos adecuados limita la participación de las entidades en proyectos de cooperación internacional. A esto se suma que la convocatoria es bianual, lo que impedirá a otras organizaciones presentar nuevos proyectos hasta 2027, restringiendo así su acceso a estas ayudas durante todo 2026. Esta situación agrava la escasez de fondos y reduce significativamente la capacidad del tejido asociativo para involucrarse en las iniciativas impulsadas desde el Ayuntamiento.

Izquierda Unida exige una revisión "urgente" de esta situación y la ampliación "inmediata" del crédito destinado a cooperación al desarrollo. La formación considera "imprescindible" que el Ayuntamiento asuma la cooperación como un eje estratégico y un valor democrático. Además, recuerdan que fortalecer la cooperación desde los municipios es una herramienta fundamental para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.